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Müjde Geldi! Ayıda Dibi Bildi Şimdi Bu Altcoin İçin Boğa Diyor!

Ünlü yatırımcı popüler altcoinin artık boğa rallisine başlayacağını tahmin ediyor.
12:13
5 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto yatırımcısı geçtiğimiz yılki ayı dibini doğru tahmin etmişti ve şimdi de popüler bir altcoin için zirveye işaret ediyor. Özellikle geçtiğimiz yıl ciddi anlamda pozitif performans göstermesi beklenen bu altcoin herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdiyse artık vakit tamam gibi görünüyor. İşte detaylar.

Ethereum (ETH) Boğa Sinyali

Kasım 2022 kripto dip seviyesini doğru tahmin eden bir risk sermayedarı, yaklaşan Ethereum (ETH) yükseltmesinin ikinci en büyük kripto varlığının piyasa yapısında bir değişime işaret edebileceğini düşünüyor. Placeholder ortağı Chris Burniske Ethereum’un yaklaşan “Shapella” yükseltmesinin varlık için yükseliş olup olmayacağı konusunda herhangi bir tartışma olduğunu düşünmediğini söyledi.

“Kilitlerin açılmasına izin vererek ETH stake etme riskini azaltmanın* yükseliş anlamına geldiğinin tartışılmasına şaşırdım. Ve ne yazık ki şüpheciler için, bunun bir soru olması bile beni daha da yükselişe geçiriyor.”

Ünlü yatırımcıya göre Ethereum kilit açılışı altcoin kralının devasa rallisi için başlangıç zeminini oluşturacak. Merge ile gelmeyen büyük rallinin Shapella ile gelmesi yatırımcıları fazlasıyla mutlu edecektir.

Ethereum Kısa Vadeli Yorum

Shapella yükseltmesi, yaklaşmakta olan iki Ethereum yükseltmesinin birleşiminden oluşuyor. Bunlar projenin yürütme katmanında değişiklikler yapacak olan Shanghai ve mutabakat katmanında değişiklikler yapacak olan Capella. Güncelleme, doğrulayıcıların iş kanıtı mutabakat mekanizmasından geçişin ardından ilk kez Ethereum’un proof-of-stake ağından kilitli ETH varlıklarını çekmelerine olanak tanıyacak. Ethereum Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre Shapella’nın mart ayında devreye girmesi planlanıyordu ancak 12 Nisan’a kadar ertelendi.

Burniske şunu söyledi;

“Haberi gerçekten satın alın – ETH için başka bir piyasa yapısı değişimi olacak.”

Burniske geçtiğimiz ay Bitcoin’in Nisan ayında 30.000 doları, Ethereum’un ise 2.000 doları aşacağını öngörmüştü. Ethereum (ETH) fiyatı yazı hazırlandığı sırada 1.910 dolarda bulunuyor. Altcoin kralı 2.000 dolar hedefine fazlasıyla yaklaştı ve ünlü yatırımcı bu sefer haklı çıkabilir. Nisan ayı Bitcoin için genellikle yükseliş dönemi oldu ve bu ay Fed toplantısının olmayışı piyasadaki baskıyı bir nebze azaltıyor.

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