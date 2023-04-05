Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır?

12:33
5 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kaldıraçlı işlem; bir hesap oluşturma ve doğrulama, para yatırma, kaldıracı anlama, işlem çifti seçme, işlem emri verme, kaldıraç ayarlama ve uygun koşullar oluştuğunda işlemi sonlandırma aşamalarından oluşmaktadır. Kaldıraçlı işlem yapabilmek için öncelikle bir borsada hesabınız olması gerekmektedir. Bybit, kullanıcıların marj ve kaldıraç kullanarak Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paralarla işlem yapmasına olanak tanıyan güvenilir ve düşük işlemlerine sahip bir kripto para borsasıdır. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin nasıl yapılacağına dair ayrıntılı bir açıklamayı bu yazıda bulabilirsiniz.

İlk adım Bybit‘te bir hesap oluşturmaktır. E-posta adresinizi vermeniz, bir şifre oluşturmanız ve hüküm ve koşulları kabul etmeniz gerekecektir. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra bir e-posta onayı alacaksınız. Bazı kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi sağlayarak hesabınızı doğrulamanız gerekecektir. Buna tam adınız, doğum tarihiniz, adresiniz ve devlet tarafından verilmiş geçerli bir kimlik belgesi dahildir. Bu doğrulama hem platform hem de sizin güvenliğiniz için zorunludur. Hesabınız doğrulandıktan sonra, hesabınıza para yatırabilirsiniz. Bybit, Bitcoin, Ethereum, USDT ve diğer kripto para birimlerinde para yatırma işlemlerini kabul eder. Kredi kartı veya banka havalesi kullanarak da para yatırabilirsiniz.

Kaldıraç, hesabınızda olandan daha fazla fonla işlem yapmanızı sağlayan bir araçtır. Bybit 100x’e kadar kaldıraç sunar, bu da hesabınızdaki fon miktarının 100 katına kadar işlem yapabileceğiniz anlamına gelir. Örneğin, hesabınızda 1,000 $ varsa ve 100x kaldıraç kullanıyorsanız, 100,000 $ ile işlem yapabilirsiniz. Bybit, BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli işlem çiftleri sunar. İşlem yapmak istediğiniz işlem çiftini seçin ve işlem platformunu açın.

İşlem platformuna girdikten sonra emirlerinizi verebilirsiniz. İki tür emir vardır: limit emirleri ve piyasa emirleri. Limit emri, bir kripto para birimini almak veya satmak istediğiniz fiyatı belirlemenizi sağlarken, piyasa emri mevcut piyasa fiyatından almanıza veya satmanıza olanak tanır. Emrinizi vermeden önce kaldıraç oranınızı ayarlamanız gerekecektir. Bybit, kaldıraç oranınızı 1x ila 100x arasında seçmenize olanak tanır. Kaldıraç ne kadar yüksek olursa, potansiyel kâr o kadar yüksek olur, ancak aynı zamanda potansiyel zarar da yüksek olabilir.

İşleminiz açıldıktan sonra, zararı durdur ve kar al emirleri belirleyerek yatırımınızı yönetebilirsiniz. Zararı durdur emri (stop loss), kripto para biriminin fiyatı belirli bir seviyeye ulaşırsa işleminizi otomatik olarak kapatırken, kar al emri (take profit), fiyat belirli bir kar seviyesine ulaştığında işleminizi kapatacaktır. İşleminizi kapatmaya hazır olduğunuzda, bunu bir satış emri (long – alım pozisyonunuz varsa) veya bir alış emri (short – satış pozisyonunuz varsa) vererek yapabilirsiniz.

Son olarak, paranızı Bybit hesabınızdan istediğiniz an çekebilirsiniz. Bitcoin, Ethereum veya diğer kripto para birimleri cinsinden para çekebilir veya banka havalesi kullanarak fiat para birimi cinsinden para çekebilirsiniz.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Bitcoin Kaldıraçlı İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?
Bitcoin Kaldıraçlı İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?
Kripto Paralarda Marjin Nedir?
Kripto Paralarda Marjin Nedir?
Altın ve Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! 69 Milyar Doları Yöneten VanEck CEO’su: Başlangıcındayız
Altın ve Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! 69 Milyar Doları Yöneten VanEck CEO’su: Başlangıcındayız
Sosyal Trading Nedir?
Sosyal Trading Nedir?
Binance Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır?
Binance Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır?
Şimdi, 3 Milyar Dolar Oldu! Popüler Kripto Projesine Samsung Bile Yatırım Yaptı! LayerZero Nedir?
Şimdi, 3 Milyar Dolar Oldu! Popüler Kripto Projesine Samsung Bile Yatırım Yaptı! LayerZero Nedir?
Bloomberg’in Emtia Uzmanına Göre Mali Kriz Kapıda: Kripto Para Piyasasına Olası Etkileri Neler Olacak?
Bloomberg’in Emtia Uzmanına Göre Mali Kriz Kapıda: Kripto Para Piyasasına Olası Etkileri Neler Olacak?
Çöküşleri Bilen İsimden Şaşkınlık Yaratan Bitcoin, Altın ve Gümüş Yorumu: Hazır Olun!
Çöküşleri Bilen İsimden Şaşkınlık Yaratan Bitcoin, Altın ve Gümüş Yorumu: Hazır Olun!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!
Kaçırmayın! Kripto Dünyasının Yıldız İsmi, BTC, SOL ve 2 Altcoin İçin Büyük Fırsatı Açıklıyor!
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Her An Patlayabilir! Ünlü Formasyon Bu Altcoin’de Yüzde 45’i Aşan Yükselişe İşaret Ediyor!
Güncel NFT Haberleri
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
12 Temmuz’dan Beri İlk! Kripto Paralarda Neler Oluyor? XRP Coin’e Dikkat!
Merkezsiz Borsa Nedir?
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023