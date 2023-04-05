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Kaldıraçlı işlem; bir hesap oluşturma ve doğrulama, para yatırma, kaldıracı anlama, işlem çifti seçme, işlem emri verme, kaldıraç ayarlama ve uygun koşullar oluştuğunda işlemi sonlandırma aşamalarından oluşmaktadır. Kaldıraçlı işlem yapabilmek için öncelikle bir borsada hesabınız olması gerekmektedir. Bybit, kullanıcıların marj ve kaldıraç kullanarak Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paralarla işlem yapmasına olanak tanıyan güvenilir ve düşük işlemlerine sahip bir kripto para borsasıdır. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin nasıl yapılacağına dair ayrıntılı bir açıklamayı bu yazıda bulabilirsiniz.

İlk adım Bybit‘te bir hesap oluşturmaktır. E-posta adresinizi vermeniz, bir şifre oluşturmanız ve hüküm ve koşulları kabul etmeniz gerekecektir. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra bir e-posta onayı alacaksınız. Bazı kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi sağlayarak hesabınızı doğrulamanız gerekecektir. Buna tam adınız, doğum tarihiniz, adresiniz ve devlet tarafından verilmiş geçerli bir kimlik belgesi dahildir. Bu doğrulama hem platform hem de sizin güvenliğiniz için zorunludur. Hesabınız doğrulandıktan sonra, hesabınıza para yatırabilirsiniz. Bybit, Bitcoin, Ethereum, USDT ve diğer kripto para birimlerinde para yatırma işlemlerini kabul eder. Kredi kartı veya banka havalesi kullanarak da para yatırabilirsiniz.

Kaldıraç, hesabınızda olandan daha fazla fonla işlem yapmanızı sağlayan bir araçtır. Bybit 100x’e kadar kaldıraç sunar, bu da hesabınızdaki fon miktarının 100 katına kadar işlem yapabileceğiniz anlamına gelir. Örneğin, hesabınızda 1,000 $ varsa ve 100x kaldıraç kullanıyorsanız, 100,000 $ ile işlem yapabilirsiniz. Bybit, BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli işlem çiftleri sunar. İşlem yapmak istediğiniz işlem çiftini seçin ve işlem platformunu açın.

İşlem platformuna girdikten sonra emirlerinizi verebilirsiniz. İki tür emir vardır: limit emirleri ve piyasa emirleri. Limit emri, bir kripto para birimini almak veya satmak istediğiniz fiyatı belirlemenizi sağlarken, piyasa emri mevcut piyasa fiyatından almanıza veya satmanıza olanak tanır. Emrinizi vermeden önce kaldıraç oranınızı ayarlamanız gerekecektir. Bybit, kaldıraç oranınızı 1x ila 100x arasında seçmenize olanak tanır. Kaldıraç ne kadar yüksek olursa, potansiyel kâr o kadar yüksek olur, ancak aynı zamanda potansiyel zarar da yüksek olabilir.

İşleminiz açıldıktan sonra, zararı durdur ve kar al emirleri belirleyerek yatırımınızı yönetebilirsiniz. Zararı durdur emri (stop loss), kripto para biriminin fiyatı belirli bir seviyeye ulaşırsa işleminizi otomatik olarak kapatırken, kar al emri (take profit), fiyat belirli bir kar seviyesine ulaştığında işleminizi kapatacaktır. İşleminizi kapatmaya hazır olduğunuzda, bunu bir satış emri (long – alım pozisyonunuz varsa) veya bir alış emri (short – satış pozisyonunuz varsa) vererek yapabilirsiniz.

Son olarak, paranızı Bybit hesabınızdan istediğiniz an çekebilirsiniz. Bitcoin, Ethereum veya diğer kripto para birimleri cinsinden para çekebilir veya banka havalesi kullanarak fiat para birimi cinsinden para çekebilirsiniz.