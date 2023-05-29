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Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) gibi sabit coin’ler genellikle diğer kripto varlıklardan, özellikle de USD gibi fiat para birimlerine sabitlenmiş olanlardan daha istikrarlı görünüyor. Bu coin’ler, aşırı seviyelerdeki piyasa oynaklığına karşı bir koruma görevi görür. Ancak USD’ye sabitlenmiş stablecoin’lerin mevcut ekonomik belirsizliğe verdiği tepkilere ilişkin son veriler beklenmedik sonuçlar ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, bu varlıklar son birkaç ay içinde çok fazla hareket gördü. Birçok stablecoin pazar payını kaybederken, piyasa değerine göre en yüksek stablecoin olan Tether USDT, geçtiğimiz yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı.

Tether (USDT) Devralıyor

Coingecko’nun verilerine göre, Tether son 12 ayda pazar hakimiyeti kazandı. Stabilcoin şu anda kendi kategorisindeki diğer coin’lerin çok önünde, %65,89’luk bir piyasa hakimiyetine sahip. Veriler, USDT’nin bir yıl önce %47,04 olan piyasa hakimiyetine %18,85 eklediğini gösteriyor.

Piyasa değerine bakıldığında, USDT şu anda 3,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, kripto paranın 30 günlük dolaşım ölçütü %1,7 oranında artarak diğerlerinden daha yüksek bir değere ulaştı. Öte yandan, piyasa değerine göre en büyük ikinci stablecoin olan USDC, azalan piyasa hakimiyetini gösteriyor. USDC, Mayıs 2022’deki %34,88’lik eski hakimiyetinden %11,83 kaybederek 12 ay sonra %23,05’e geriledi.

USDC’nin genel piyasa değeri, bir önceki zirvesi olan 55 milyar dolardan önemli ölçüde azalarak 29 milyar dolara geriledi. 30 günlük dolaşım verilerine göre, coin’in dolaşımında %4,9’luk bir düşüş yaşandı. Benzer şekilde, Binance USD (BUSD) de geçtiğimiz yıl %6,87’lik önemli bir düşüş yaşadı.

Stablecoin bir yıl önce %11,68 seviyesindeydi, ancak piyasa hakimiyeti şu anda %4,18 seviyesinde bulunuyor. Yazının yazıldığı tarih itibariyle, BUSD 30 günlük piyasa sirkülasyonu %15’lik bir düşüş gösterdi.

Circle CEO’su USDC Yorumunu Yaptı

Bloomberg’in 26 Nisan tarihli bir haberine göre, Tether’in rakibi Circle’ın arkasındaki şirket ve CEO’su Jeremy Allaire, USDC’nin düşüşünün nedeninin ABD bankacılık krizi ve düzenleyici baskılar olduğunu belirtti.

CEO ayrıca, endüstrinin ABD kripto düzenleme ortamında “endişe verici” bir düşmanlık gördüğünü iddia ederek, ABD’de kripto ile ilgili belirsiz düzenlemelerin yatırımcıları yeni ortaya çıkan varlık sınıfına para tahsis etmekten caydırdığını ima ediyor olabilir.

Tether USDC, Silvergate ve Silicon Valley Bank gibi önde gelen finans kuruluşlarının çöktüğü ABD bankacılık krizi sırasında ABD dolarından ayrıştı. Circle’ın Silicon Valley Bank’ta (SVB) 3,3 milyar dolar rezervi bulunuyordu.

Kriz sırasında şirket fonları geri çekmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Bu sorunun ortaya çıkmasının ardından birçok yatırımcı fonlarını USDC’den USDT’ye taşıyarak USDT’nin ABD dolarından ayrışmasına neden oldu.