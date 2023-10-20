Kripto Paralardaki Trilyon Dolarlık Fırsatı Dan Tapiero Açıkladı

Haftaya güzel başlayan BTC ilk günkü ETF haberi yalanlansa da 28.000 dolar üzerindeki hareketini sürdürüyor. Powell aşırı sert açıklamalar yapmadı ve bu da kısa vadeli beklentiler için olumlu. Diğer taraftan BTC yükselişi henüz altcoinlere ciddi bir avantaj getirmedi. Peki kripto paraların uzun vadeli geleceğine dair uzmanlar ne düşünüyor?

Kripto Paraların Geleceği

Makro gurusu ve fon yöneticisi Dan Tapiero kısa süre önce piyasaların geleceğine dair önemli yorumlarda bulundu. Tapiero, Coin Bureau sunucusu Guy Turner yaptığı röportajda kriptonun son 4 yılda yaşadığı büyümeye dikkat çekti.

“Kripto fonu fikrini ilk ortaya attığımda 2019’un ortalarıydı ve o zaman alandaki toplam değer 300 milyar dolardı. Bu dünyadaki tüm kripto para birimlerinin ve tüm öz sermayenin değeriydi. Bu bizim kullandığımız dahili bir ölçü. Yani 300 milyar dolardı. 18 ay önce zirveye ulaştığında 3,2 trilyon dolara çıkmıştı. Bugün ise 1,07 trilyon dolardayız. Yani dünyamızda 1,07 trilyon dolarlık bir değer var ki bu inanılmaz. Tamam, zirveye göre yarı yarıya azaldı ama dört yıl öncesine göre 5 kat arttı. Bence insanlar, her zaman bahsettiğimiz gibi, kurumsal ya da bireysel benimsemenin oldukça yüksek bir hızda gerçekleştiğinin farkında değiller. Dört yılda 5 kat artan bir şey, yılda %100 artıyor. Bu oldukça hızlı.”

Hangi Altcoinler Yükselecek

Fon yöneticisi direkt olarak bir altcoin ismi vermedi ancak dikkat çektiği kategoride en dikkat çeken proje Chainlink (LINK). Swift ve diğer küresel ortaklarla büyüme potansiyelini açığa çıkarmaya hazırlanan Chainlink gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi noktasında büyük görev üstleniyor.

Makro gurusu da tam olarak bu alana dikkat çekiyor;

“Son altı ayda biraz daha moda olan gerçek dünya varlıklarını, RWA’ları tokenize etme kavramı bile, birkaç ay içinde tokenize edilmiş 100 milyon dolarlık varlıktan şimdi 800 milyon dolara çıktık. Ama bu 800 milyon dolar. Yüzlerce trilyon dolar değerinde varlık var. Ve sonra stablecoin piyasası gibi bir şeye bakıyorsunuz, ki bu piyasa üç yıl önce tam anlamıyla sıfırdı. Gerçek şu ki, alan bugün benim dahil olduğumdan beri hiç olmadığı kadar hızlı büyüyor ve şekil değiştiriyor”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.