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NFT faaliyetleri yavaşlamaya devam ederken, bu alandaki bazı büyük oyuncular erişim alanını genişletmek için güçlerini birleştirdi. Bunu yapan en son firma, katman-1 blok zinciri Avalanche üzerinde yerel olarak anlaşma sağlayan OpenSea oldu.

Ürün Başkanı’nın Açıklamaları

OpenSea ürün başkan yardımcısı Shiva Rajaraman yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Web3’ün geleceği çok zincirli; en iyi seçimi sunmak ve insanları tercih ettikleri zincirlerdeki projelerle, yaratıcılarla buluşturmak her zaman hedefimiz oldu.

Dünyanın en büyük NFT pazarı olan OpenSea, NFTrade, Joepegs ve Kalao gibi diğer Avalanche odaklı NFT pazarlarıyla birlikte mevcut platformların yanı sıra blok zincirinde faaliyet gösterecek. Şirket, Avalanche ile OpenSea kullanıcılarının NFT işlemlerini düşük işlem ücretleriyle bir saniyenin altında gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Ava Labs başkanı John Wu şu demeci verdi:

Topluluğumuzu dinliyoruz ve topluluğumuzun bir kısmı gerçekten OpenSea’de işlem yapmak istedi. Gelişmekte olan, canlı bir içerik oluşturucu ve NFT topluluğumuz var. Onlar OpenSea’yi bir seçenek olarak istediler.

Başlangıç olarak, yaklaşık 10 Avalanche tabanlı proje OpenSea’de yer alacak ve zaman içinde daha fazlası kullanıma sunulacak.

Web2’yi Geride Bırakma Amacı

Wu ayrıca, Avalanche’ın iş ve tüketici markaları, spor takımları gibi bir avuç web2 işletmesiyle çalıştığını söyledi. Wu, bu şirketlerin OpenSea’yi Avalanche üzerinde bir seçenek olarak istediklerini söyledi.

Wu açıklamalarına şunları söyleyerek devam etti:

Ölçeklenebilir bir zincir olduğunu bilmek istiyorlar, çünkü web2, web3’ten çok daha büyük. Kullanıcılarından gelen büyük miktarlardaki aktiviteyi kaldırabilecek bir zincir istiyorlar. Bu markalar OpenSea ile çalışırken çok daha rahat olacaklar.

Bugüne kadar OpenSea’de yaklaşık 80 milyon NFT’de 20 milyar doların üzerinde hacim işlem gördü. Ocak ayında, alt sektörün popülaritesinde patlama yaşandığı sırada platform 13,3 milyar dolar değerlemeye ulaştı. CryptoSlam verilerine göre, yaklaşık 404,6 milyon dolarlık satışla Avalanche, NFT satış hacmine göre yedinci en büyük blok zinciri konumunda.

CryptoSlam verilerine göre, NFT piyasası son aylarda yavaşlamış olsa da, son 30 gün içinde Avalanche’ın NFT satış hacmi %38,52 artışla 2,1 milyon dolara yükseldi.