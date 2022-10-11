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Ülkemiz bölgenin en büyük kripto para pazarı ve hızla büyümeye devam ediyor. Birçok Türk yatırımcı işlemlerini yerel borsalar üzerinden gerçekleştiriyor. Türkiye merkezli kripto para borsalarını ağırlıklı Türkiye vatandaşları kullandığı için buradaki hacim verileri bize önemli sinyaller gönderiyor. Türk yatırımcılar en fazla hangi altcoinleri alıyor? Son 24 saatte en yoğun ilgi gören kripto paralar hangileri? Gelin hepsini birlikte inceleyelim.

Türkiye En Fazla Bu Altcoinleri Aldı

Öncelikle tüm borsaları tek tek gezerek hacim karşılaştırması yapmamıza gerek yok. Bunu bizim yerimize 21milyon.com isimli internet sitesi yapıyor. Türkiye merkezli hizmet veren kripto para borsalarından anlık veriler toplayarak bunu Türk kripto para topluluğuyla paylaşıyor. İnternet sitesine giriş yaptığımızda son 24 saatte 226 milyon dolar işlem hacmi oluştuğunu görüyoruz. Bu rakam 4,2 milyar TL’ye tekabül ediyor. BIST 100 (TR hisse senedi borsası) bugün 18 milyar TL hacim oluşturdu. Ayı piyasalarında olduğumuzu ve bunun sadece yerli borsaları kapsadığını düşünürsek hacim azımsanacak gibi değil.

21milyon.com verilerine göre son 24 saatlik hacimde birincilik USDT’nin, LUNC ve XRP ise ilk üçte yer alıyor. LUNC gibi riskli varlıklar Türk yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor, belki de riski seviyoruzdur? Fakat unutmayalım ki mayıs ayındaki çöküş sırasında da LUNA hacim rekorları kırıyordu ve yatırımcıların çoğu neredeyse tüm parasını kaybetti. Riski sevmek her zaman kazandırmıyor.

Kripto Para Hacim Sıralaması

Peki dünyada durum ne? Türkiye ile benzer bir yönelim mi var? Elbette değil, Bitcoin normal şartlarda hacimde sürekli olarak ilk üçtedir ancak Türkiye için durum biraz daha farklı. Kurdaki dalgalanma sebebiyle yatırımcılar daha az riskli olduğu için kısa vadeli USDT alıp satıyor. Bunun dışında hızlı para kazanabilecekleri riskli altcoinlere yöneliyorlar. O halde kısaca dünyada son duruma göz atalım.

Küresel ölçekte tüm borsaları son 24 saatlik işlem hacmi 54,8 milyar dolardır. Bunun 12 milyar dolarlık kısmı Binance borsasından geliyor. Coinbase ve FTX borsaları ise ilk üçte yer alıyor.

Gördüğünüz gibi Türkiye borsalarında ikinci sırada yer alan LUNC dünya genelinde hacim bakımından 10’uncu sırada bulunuyor.