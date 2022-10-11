Dünya devi kripto para endeksi CEO'su yatırımcılara tavsiyelerde bulunarak Bitcoin'de (BTC) boğa dönemi için bu tarihi işaret etti!

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Dünyanın en büyük kripto para endeksi fonlarından biri olan Bitwise’ın CEO’su firma müşterilerinin, önümüzdeki süreçte beklenen bir sonraki Bitcoin (BTC) boğa döngüsü için yerlerini almaya devam ettiklerini ileri sürdü.

“Ayı Sezonunu Değerlendirin”

Bitwise CEO’su Hunter Horsley, Bloomberg Technology ile yaptığı yeni bir röportajda, 2022 yılının kripto para birimleri için kesinlikle bir ayı piyasası olduğunu, ancak müşterilerin ilgi miktarında ciddi bir artış yaşandığını belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para birimleri her geçen gün değişmekle beraber yaklaşık %60 oranında düştü. Yani bu yılın hikayesi kesinlikle bir ayı piyasası. Yine de mevcut piyasa koşullarında müşteri tabanımızda ciddi bir ilgi artışı gördük. Bence birçok kripto para yatırımcısı için önemli olan arka plan, tarihsel olarak dört yıllık döngüler gelmeden veya birçok kripto para biriminin boğa dönemleri esnasında para kazanma fırsatlarını değerlendirmek adına, ayı piyasası dönemlerini iyi değerlendirmesi olabilir. Dolayısıyla yatırımcılar, iyi paralar kazanmak istiyorlarsa mevcut ayı piyasalarında kendilerini iyi bir konuma getirmeleri gerekebilir.

Boğa Dönemi Tarihi

Bununla birlikte uzman isim Hunter Horsley, tarihsel kripto para piyasası kalıpları hakkındaki görüşünü yineleyerek, yeni bir boğa piyasasının önümüzdeki yıl içerisinde başlayacağını belirterek sebeplerini sıraladı. Tanınan isim Hunter Horsley açıklamalarında son olarak şunları söyledi: