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Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!

Kripto dünyası bir çok haberle çalkalanırken bir gelişme de ünlü DeFi platformundan geldi. Ceo'su şok bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.
22:56
11 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dolandırıcılık suçlamalarının ardından, SushiSwap’in kısa süre önce atanan baş şefi Jared Grey şu anda savunma yapmak zorunda görünüyor. Sushi DAO’nun yeni patronu Grey, 2019 yılında ALQO adlı bir proje aracılığıyla kripto para topluluğundan para çalmakla suçlanıyor.

Grey’in Geçmişi Gri

Grey, bu ayın başlarında Sushi DAO tarafından göreve getirilmişti. İddialar, Grey’in ALQO için Liberio adlı cüzdanı tanıttığını ve bu cüzdanın toplam arzın %70’ini çalmak için kullanıldığını belirtiyor.

Oy pusulasındaki beş aday için kullanılan 13 milyon oyun %84’ünden fazlasını alarak galip gelen Grey, platform katılımını artırmayı ve borsanın iç operasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca, 2020’de ALQO’nun adını EONS olarak değiştirdiği ve ayak izlerini gizlemek için zincirinden Ethereum tabanlı bir zincire geçtiği iddia ediliyor. Ayrıca, inşa etmekte olduğu ancak hiçbir zaman faaliyete geçmeyen Bitfineon borsası için listeleme ücreti aldığına dair iddialar da var.

Jared Grey 11 Ekim’de bir savunma yayınlayarak hakkındaki iddialar %100 yanlış olduğunu savundu. Grey, 2019 yılında “Bitfineon borsasını başlatmak üzere fon toplamak” için çalışırken iş ortağının parayı çaldığını iddia etti. Döneme ait bir gönderiye bakıldığında, asıl dolandırıcı olan Kevin Collmer projeden çıkarılmış ve etkilenen kullanıcılar geri ödeme almıştı.

Neden Görev Değişikliği Oldu?

Jared’in seçim zaferi, Sushi’nin bir yıl boyunca organizasyonel sorunlar yaşamasının ardından geldi. Sadece 0xMaki takma adıyla bilinen asıl üye ve fiili CEO, Eylül 2021’de harici bir danışmanlık görevi için ayrıldı. Şirketin baş teknoloji sorumlusu Joseph Delong ise Aralık ayında, NFT’leri ödünç vermeye yönelik bir platform olan Astaria’da aynı pozisyonu üstlenmek üzere ayrıldı. SushiSwap’in yerel tokenı olan SUSHI, geçtiğimiz gün %10,5’lik bir düşüşle tam tersi bir durum yaşadı.

SUSHI’nin şu anki 1,22 dolarlık fiyatı, Grey’in atanmasından bu yana kaydettiği ilerlemenin çoğunu boşa çıkarıyor. CoinGecko’ya göre, eski DeFi projesi, Mart 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 23,38 dolardan %95’lik acımasız bir kayıp yaşadıktan sonra şu anda stabil olarak hareket ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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