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Dünyanın önde gelen kripto para borsası olan Binance’ın token’ı BNB’de yaşanan olumlu gelişmeler, geçtiğimiz ay içerisinde kripto para biriminin bir yükseliş hareketi yapmasına yardımcı olmuştu. Ancak BNB’nin son birkaç gündeki performansı umut verici görünmediğinden işler değişmiş olabilir.

BNB’de Yeni Gelişme

Popüler altcoin BNB fiyatında son yedi gün içerisinde %5 oranının üzerinde bir düşüş kaydetti. BNB ağa daha fazla değer katmak adına birçok yol izlemeye devam ediyor. BNB’nin ağa kattığı son yenilik ise Pyth Network. Bu yeni gelişme, Pyth ağı aracılığıyla sağlanan kripto para akışları için yüksek kaliteli gerçek zamanlı piyasa verilerinin sağlanmasına yardımcı olabilir.

Pyth gelişimi, BNB zincirinin yeteneklerini ve tekliflerini genişlettiği için olumlu bir ışık olarak görülebilir. Ancak bu durum BNB’nin bir sonraki yükseliş trendini körüklemek için yeterli olacak mı henüz bilinmiyor. BNB’nin zincir üstü metrikleri ele alındığında, önümüzdeki günlerde kripto para biriminde ne bekleyeceğine dair daha net bir resim elde edildiği belirtildi.

Santiment Verileri

Bir kripto para veri analiz firması olan Santiment, BNB’nin zincir içi ölçümlerinin birçoğu yaklaşan bir düşüş trendi önerdiğinden, işlerin göründüğünden daha kötü olduğunu öne sürdü. Bu durumun sebeplerinden biri olarak ise BNB’nin 30 günlük piyasa değerinin gerçekleşen değere (MVRV) oranının geçtiğimiz hafta düştüğünü belirterek bunun önemli bir bu düşüş sinyali olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Santiment, BNB’nin hacminde de son birkaç gün içinde bir düşüş trendi kaydetti. Bu durum da kripto para birimi için bir başka düşüş sinyal olduğu belirtildi. Kripto para biriminin günlük aktif adreslerinde de benzer şekilde bir gerileme yaşandı. Bu durum ağda daha az sayıda aktif kullanıcı olduğunun bir göstergesi olarak belirtilebilir.

Yazı kaleme alındığında BNB 271 dolar seviyesinden işlem görüyor.