Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında tahminleriyle devamlı ön plana gelen efsanevi isim Anthony Pompliano, büyük kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e (BTC) yatırım yapmayı planladığını iddia etti.

Kurumsal Firmalar Hazır

Uzman isim Anthony Pompliano Youtube üzerinden 436.000 abonesine, finansal kurumların geleceğe yönelik bir stratejiyle kripto para alanına çok fazla kaynak ayırdığını ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kısa vadede fiyatlara ne olursa olsun, kesin olan bir şey var. Büyük finans kurumları piyasadalar. Dahili olarak ekipler kuruyorlar, Bitcoin ve kripto para konusunda kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bu aslında kısa vadede fiyata yardımcı olmayabilir. Ama ilerleyen dönemlerde oldukça önemli etki edebilir.

Yatırım firması Morgan Creek Capital’in kripto para kolu olan Morgan Creek Digital’in kurucu ortağı Anthony Pompliano, finansal kurumlardan gelen bir yatırım akışının düzenleyici netliği ile daha artabileceğine dikkat çekti. Uzman, küresel bir finansal teknoloji şirketi olan LMAX Group’un CEO’su David Mercer ile yakın zamanda yaptığı bir röportajı da işaret ediyor. Uzman açıklamalarında şunları söyledi:

Bu derin ayı piyasasında olmamıza rağmen ekosisteme geri dönmeye hazır olan kurumlar var… Altı büyük bankanın düzenleyici ortamından yeşil ışık alır almaz harekete geçmeye hazırlar.

Kripto Para Çalışmaları

David Mercer ile yapılan röportajda Anthony Pompliano ayrıca, benzer kurumsal duyarlılığı ve özellikle Bitcoin’e olan ilgiyi doğrulayan kaynaklarla yakın zamanda görüştüğünü ileri sürdü. Anthony Pompliano açıklamasında son olarak şunları vurguladı: