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Dünyanın en büyük kripto para ETP‘si ihraççısı 21Shares, son finansman turunun ardından küresel olarak genişlemeye devam ederken, fiziki destekli ilk Bitcoin ETP’sini Ortadoğu’ya getirdi. Şirketin yeni yatırım ürünü Nasdaq Dubai’de listelendi. 21Shares böylece yeni bir pazara giriş yapmış oldu. Şirketin şu anda yedi ülkede 12 borsada 46 yatırım ürünü listeleniyor.

Kripto Paraların En Sıcak Noktası

ETP lansmanı 21Shares’ın geçen ay hedge fonu Marshall Wace liderliğindeki bir finansman turunda 25 milyon dolar toplamasının ve şirkete yaklaşık 2 milyar dolar değer biçilmesinin ardından geldi.

21Shares’in ana şirketi 21.co’nun CEO’su Hany Rashwan, bundan önce Blockworks’e verdiği demeçte, şirketin tek varlıklı kripto para ETP’lerinden endekslere kadar tüm ürünlerini “her coğrafyada” piyasaya sürmek istediklerini söylemişti. Yönetici, Ortadoğu’yu kripto paraların sıcak noktası olarak nitelendirirken, bölgenin bazı ülkelerindeki para devalüasyonu endişelerinin ortasında kripto paralara olan yatırımların yıllık bazdaki göze çarpan büyümesine işaret etti.

Geçen hafta yayınlanan bir Chainalysis raporuna göre, Ortadoğu’da 2021’in Temmuz ayından bu yılın Haziran ayına kadar 566 milyar dolarlık kripto para alımı yapıldı. Rakam bir önceki yıla göre yüzde 48’lik artışa işaret ediyor. Rashwan, “Bölge kripto para şirketleri ve borsaları için bir merkez haline geldi… Özellikle de Hindistan’ın kripto paralardan sağlanan kazançları yüzde 30 oranında vergilendirme kararının ardından oldu bu.” dedi.

Ortadoğu Pazarı

Dubai’nin Mart ayında ilk kripto para mevzuatını açıklamasının ardından, emirlik o ay FTX ve Binance‘e sanal varlık lisansı verdi. Kraken, Nisan ayında BAE’ye genişleme planlarını açıklarken, Crypto.com ve OKX ve Komainu gibi diğer kripto para borsalarının komşu emirlik Abu Dabi’ye akın ettiği görüldü.

Geçmişte Al Mal Capital’de varlık yönetimi başkanı olan Sherif El-Haddad, Ağustos ayında şirketin Ortadoğu başkanı olarak 21Shares’e katıldı. El-Haddad yaptığı bir açıklamada, “Küresel çapta kripto paraların benimsenmesi ve yatırım seviyeleri hızla artmaya devam ederken, kripto paralar dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar ve varlık yöneticileri için hızla geleceğin varlığı haline geliyor ve Ortadoğu bu büyümenin önemli bir hızlandırıcısı. BAE ve daha geniş anlamda Körfez İşbirliği Konseyi, işimiz için önemli stratejik öneme sahip bir pazar ve bu pazarın bize açtığı fırsattan dolayı heyecanlıyız.” ifadelerini kullanmıştı.

21Shares, Mayıs ayında Avustralya’da ilk Bitcoin ve Ether ETF’lerini piyasaya sürmüştü. Şirketin üst düzey yöneticileri geçen ay ondan fazla bölgeye daha açılmak istediklerini açıklasalar da belirli bir pazarı işaret etmediler.