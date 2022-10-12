Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


21Shares, Ortadoğu’nun İlk Spot Bitcoin ETP’si Bombasını Patlattı!

Dünyanın en büyük kripto para ETP'si ihraççısı 21Shares, Ortadoğu'nun ilk spot Bitcoin ETP'sini piyasaya sürdü.
10:27
12 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para ETP‘si ihraççısı 21Shares, son finansman turunun ardından küresel olarak genişlemeye devam ederken, fiziki destekli ilk Bitcoin ETP’sini Ortadoğu’ya getirdi. Şirketin yeni yatırım ürünü Nasdaq Dubai’de listelendi. 21Shares böylece yeni bir pazara giriş yapmış oldu. Şirketin şu anda yedi ülkede 12 borsada 46 yatırım ürünü listeleniyor.

Kripto Paraların En Sıcak Noktası

ETP lansmanı 21Shares’ın geçen ay hedge fonu Marshall Wace liderliğindeki bir finansman turunda 25 milyon dolar toplamasının ve şirkete yaklaşık 2 milyar dolar değer biçilmesinin ardından geldi.

21Shares’in ana şirketi 21.co’nun CEO’su Hany Rashwan, bundan önce Blockworks’e verdiği demeçte, şirketin tek varlıklı kripto para ETP’lerinden endekslere kadar tüm ürünlerini “her coğrafyada” piyasaya sürmek istediklerini söylemişti. Yönetici, Ortadoğu’yu kripto paraların sıcak noktası olarak nitelendirirken, bölgenin bazı ülkelerindeki para devalüasyonu endişelerinin ortasında kripto paralara olan yatırımların yıllık bazdaki göze çarpan büyümesine işaret etti.

Geçen hafta yayınlanan bir Chainalysis raporuna göre, Ortadoğu’da 2021’in Temmuz ayından bu yılın Haziran ayına kadar 566 milyar dolarlık kripto para alımı yapıldı. Rakam bir önceki yıla göre yüzde 48’lik artışa işaret ediyor. Rashwan, “Bölge kripto para şirketleri ve borsaları için bir merkez haline geldi… Özellikle de Hindistan’ın kripto paralardan sağlanan kazançları yüzde 30 oranında vergilendirme kararının ardından oldu bu.” dedi.

Ortadoğu Pazarı

Dubai’nin Mart ayında ilk kripto para mevzuatını açıklamasının ardından, emirlik o ay FTX ve Binance‘e sanal varlık lisansı verdi. Kraken, Nisan ayında BAE’ye genişleme planlarını açıklarken, Crypto.com ve OKX ve Komainu gibi diğer kripto para borsalarının komşu emirlik Abu Dabi’ye akın ettiği görüldü.

Geçmişte Al Mal Capital’de varlık yönetimi başkanı olan Sherif El-Haddad, Ağustos ayında şirketin Ortadoğu başkanı olarak 21Shares’e katıldı. El-Haddad yaptığı bir açıklamada, “Küresel çapta kripto paraların benimsenmesi ve yatırım seviyeleri hızla artmaya devam ederken, kripto paralar dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar ve varlık yöneticileri için hızla geleceğin varlığı haline geliyor ve Ortadoğu bu büyümenin önemli bir hızlandırıcısı. BAE ve daha geniş anlamda Körfez İşbirliği Konseyi, işimiz için önemli stratejik öneme sahip bir pazar ve bu pazarın bize açtığı fırsattan dolayı heyecanlıyız.” ifadelerini kullanmıştı.

21Shares, Mayıs ayında Avustralya’da ilk Bitcoin ve Ether ETF’lerini piyasaya sürmüştü. Şirketin üst düzey yöneticileri geçen ay ondan fazla bölgeye daha açılmak istediklerini açıklasalar da belirli bir pazarı işaret etmediler.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kripto Dünyasında İflaslar Birbiri Ardına Geliyor! Dev Firmalar Birbirine Girdi!
Kripto Dünyasında İflaslar Birbiri Ardına Geliyor! Dev Firmalar Birbirine Girdi!
Son Dakika: FED Kripto Para Açıklaması Yaptı! FOMC Tutanakları Açıklandı!
Son Dakika: FED Kripto Para Açıklaması Yaptı! FOMC Tutanakları Açıklandı!
ABD Hazine Bakanlığına Kripto Para Davası!
ABD Hazine Bakanlığına Kripto Para Davası!
Kripto Para Yasaları Bir Ülkede Daha Kesinleşti! Yasak Var Mı?
Kripto Para Yasaları Bir Ülkede Daha Kesinleşti! Yasak Var Mı?
43 Trilyon Dolarlık Dev ve Kripto Para Planının Detayları!
43 Trilyon Dolarlık Dev ve Kripto Para Planının Detayları!
İngiltere’den Müjde Geldi: Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönebilir!
İngiltere’den Müjde Geldi: Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönebilir!
Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
2 Gün Kripto Paralar İçin Çok Kritik! Saat ve Diğer Detaylar!
2 Gün Kripto Paralar İçin Çok Kritik! Saat ve Diğer Detaylar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022