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TRON’un kurucusu Justin Sun, kişisel Twitter hesabından TRON ekosisteminin kripto paralarının tamamı için müjdeli bir haber verdi. Sun, TRON ekosistemi kripto paralarının tamamının ve USDT ve TUSD’nin bir ada ülkesi olan Dominika Topluluğu’nda resmi olarak yetkilendirilmiş dijital para ve değişim aracı statüsü kazandıklarını duyurdu.

Resmi Olarak Yetkilendirildiler

TRON’un kurucusu Justin Sun, kişisel Twitter hesabından bugün yaptığı duyuruda, TRON ekosisteminin kripto paralarının (TRX, BTT, JST, NFT, USDD) tamamının ve USDT ve TUSD‘nin bir ada ülkesi olan Dominika Topluluğu’nda 7 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere resmi olarak yetkilendirilmiş dijital para ve değişim aracı olarak tanındığını duyurdu.

Sun, TRON topluluğu için müjdeli haberi verdiği tweet’ine söz konusu resmi karara ilişkin metnin ekran görüntüsünü ve bağlantısını da iliştirdi. Karar metninde TRON ekosisteminin kripto paralarının tamamı ve USDT ve TUSD’nin kısaca tanımlandığı ve her birinin resmi olarak yetkilendirilmiş bir dijital para ve bir değişim aracı olduğu vurgulanıyor. Ayrıca Doğu Karayip doları ile TRON ekosistemi kripto paraları arasındaki ticaretten sermaye kazancı vergisinin alınmayacağı da belirtiliyor.

TRX Yükselişe Geçti

5.8 milyar dolar piyasa değeri bakımından TRON ekosisteminin en büyük kripto parası olan TRX, CoinMarketCap’in verilerine göre ABD doları karşısında 0,06406 dolardan işlem görüyor. Sun’ın müjdeyi vermesinin ardından yönünü yukarı çeviren TRX, kırmızıya bürünen birçok altcoin’den ayrışarak yeşil bölgede hareket ediyor. Altcoin’in son 24 saatte yüzde 4’e yakın yükseldiği görülüyor. Kripto veri platformu 21milyon.com’un sağladığı verilere göre TRX, Türk lirası karşısında yüzde 4,5 değer artışı ile 1,2120 liradan alınıp satılıyor.

TRX’in yaptığı BTT ve NFT’de haberle birlikte yönünü yukarı çevirerek yüzde 3’ün üzerinde yükseldi.