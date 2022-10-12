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2 Gün Kripto Paralar İçin Çok Kritik! Saat ve Diğer Detaylar!

Önümüzdeki yaklaşık 24 saat içinde gerçekleşecek 4 büyük olay var. Yatırımcılar bu gelişmelerin detaylarını haberimizde bulabilir.
14:19
12 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Gündem yoğun ve kripto para yatırımcıları son derece hareketli günler yaşıyor. Dün Google ve BNY gelişmeleri fiyata pek etmedi. Ancak bugün ve yarın açıklanacak ABD verilerinin volatiliteyi artırması bekleniyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 19.174 dolardan alıcı buluyor. Peki bugün ve yarın açıklanacak kritik veriler neler? Yatırımcıların nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Kripto Para Son Gelişmeler

Kripto paraları ilgilendiren bugünün en önemli gelişmelerinden biri ABD Üretici Fiyat Endeksi verisidir. Yıllık ÜFE beklentisi %8,4 ve önceki ay açıklanan veri %8,7 seviyesindeydi. Çekirdek ÜFE için beklenti ise yıllık %7,3’tür. Çekirdek ÜFE Aylık beklentisi %0,3 bu veri önceki ay %0,4 oranında açıklanmıştı. Üretici fiyat endeksinin bugün 15:30’da açıklanması bekleniyor. Enflasyon verisine dair önemli fikirler sunduğu için ÜFE verisinin beklentinin altında gelmesi gerekir. Eğer beklentinin üzerinde bir ÜFE verisi açıklanırsa kripto paraların hızla düştüğünü görebiliriz.

Fed, tarihinin en şahin dönemlerinden birinde.

Bugünün ikinci büyük gelişmesi ise akşam açıklanacak olan FOMC tutanaklarıdır. Geçtiğimiz ay Fed kararlarının ve Powell tarafından yapılan açıklamaları anlık olarak sizlerle paylaşmıştık. Bugün açıklanacak verilerde ise Eylül ayı FOMC toplantısındaki tartışmaların detaylarını göreceğiz. Hangi üyelerin faiz artırımı için lehte/aleyhte oy verdiği, yaptıkları yorumlar, fikir ayrılıkları gibi detaylar bu tutanaklarda görülüyor. Birçok uzman Kasım ayında yapılacak toplantıda alınacak kararları tahmin edebilmek için FOMC tutanaklarını yakından izliyor.

ABD Enflasyon Verisi Ne Zaman Açıklanacak?

13 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 15:30’da TÜFE yani enflasyon verisi açıklanacak. Peki Eylül ayı ABD enflasyon verisi için beklenti kaç? Çekirdek TÜFE yıllık beklentisi %6,5 ve geçtiğimiz ay bu rakam %6,3 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı Çekirdek TÜFE beklentisi ise %0,5’tir, önceki ay bu rakam %0,6 olarak açıklandı. TÜFE Yıllık için beklenti %8,1 yine Eylül ayında bu veri %8,3 olarak açıklandı. Enflasyon verisi beklentinin üzerinde gelirse Fed önümüzdeki Kasım ayı toplantısında 100bp hatta daha fazla artırım için harekete geçebilir. Defalar Powell tarafından yapılan açıklamalarda enflasyonla mücadele için şahin açıklamalar yapıldığını gördük. Fed kesinlikle enflasyonu indirmeye kararlı ve resesyon riski ona geri adım attırmıyor. Yarın bu saatlerde Bitcoin fiyat volatilitesinin arttığını görebiliriz.

Dördüncü kritik veri ise İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları’dır. Bu veri geçtiğimiz ay 219.000 olarak açıklandı bu ay ise 225.000 açıklanması bekleniyor. Eğer işsizlik başvurularında keskin bir artış görürsek (bu Fed’i sıkıştıracağı için) kripto para fiyatlarında bir miktar artış görebiliriz. Bu veri de aynı zamanda 15:30’da açıklanacak.

Evet, artık önümüzdeki 24 saatte yaşanacak ve kripto paraların fiyatına direkt etki edecek 4 büyük gelişme hakkında tüm detayları biliyorsunuz.

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