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LUNC Coin Grafiği: LUNC Coin Alınır mı?

Büyük çıkış yapan Terra Classic Luna'nın LUNC coin grafiği neyi gösteriyor, mevcut fiyatlardan LUNC coin alınır mı? Detaylar haberimizde.
14:40
12 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Luna Classic fiyatı (LUNC), stablecoin Terra Classic USD‘nin (USTC) parabolik hale gelmesinin ardından bile kısmen baskı altında kalmaya devam ediyor. Popülerliğini artıran altcoin, ayın en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 20 düşerek 0.0002918 dolara geriledi. LUNC coin, 1.79 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip ve bu da onu dünyanın en büyük 23’ncü kripto parası yapıyor. Peki LUNC coin grafiği neyi gösteriyor, mevcut fiyatlardan LUNC coin alınır mı? Gelin daha yakından bakalım.

LUNC Coin Grafiği

Terra Luna Classic, Terra ekosisteminin çöküşünün bariz bir kalıntısı. Firari Do Kwon liderliğindeki ekip Terra 2.0’a geçerken, Terra Luna Classic topluluğa bırakılan Blockchain projesi oldu. Aynı zamanda Terra Classic USD de bir zamanlar neredeyse 20 milyar dolar değerinde olan Terra USD’nin bir kalıntısı. Terra Luna Classic, geleceğiyle ilgili endişeler sürüyor olsa bile son birkaç ayda oldukça iyi bir performans gösterdi. Bu yıl kaydedilen en düşük seviyeden yüzde 400’den fazla yükselen token dünyanın en iyi altcoin’lerden biri haline geldi. Birçok yatırımcının çöküşü ile milyarlarca dolarlık kayba neden olan LUNC coin’e neden ilgi göstermeye devam ettiği sorusunun yanıtı ise net değil.

Yatırımcıların LUNC coin‘e ilgi göstermelerinin en belirgin nedeni Terra Classic USD’nin önümüzdeki aylarda yeniden değer kazanacağına olan inançtan geliyor. USTC‘nin bu yılın en düşük seviyesinden yüzde 900’den fazla yükselmesi de bu beklentiye dönük olarak yapılan alımları açık bir şekilde yansıtıyor. Yine de altcoin’in 1 dolara ulaşması için yüzde bin 500’ün üzerinde yükselmesi gerekiyor. LUNC coin’in yükselmesinin bir diğer nedeni ise Shiba Inu ve Dogecoin gibi bir meme coin’e dönüşmüş olması olabilir. Bu, onun artık kripto para piyasalarının ikonik bir varlığına dönüştüğü anlamına geliyor.

Terra Luna Classic fiyatı, USTC parabolik hale gelse bile yüksek volatilite göstermeye devam ediyor. Altcoin, son 7 günde yüzde 5’den fazla değer kaybederken, son 30 günde ise yüzde 25’e yakın kayıp verdi. LUNC’nin yaptığı fiyat hareketleri çoğunlukla başta Bitcoin olmak üzere diğer kripto paraların fiyatlarının da aşağı-yukarı yönde sert hareketler yapmasından kaynaklanıyor. Popüler altcoin‘lerden biri olan Cardano (ADA) yılın en düşük seviyesi olan 0,39 dolara kadar gerilerken, BTC’nin 19 bin dolardaki önemli desteğin üzerinde kalma mücadelesi veriyor.

LUNC Coin Alınır mı?

Yukarıdaki dört saatlik LUNC coin grafiği, LUNC fiyatının 2 Ekim’de 0,00036 dolar ile zirveye ulaşmasından sonraki birkaç gün içinde güçlü bir düşüş trendine girdiğini gösteriyor. Bu düşüşle birlikte LUNC’nin fiyatı 25 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaların altına düştü. Bu da fiyat üzerinde ek baskı anlamına geliyor.

Fiyat grafiğine daha yakından bakıldığında, Terra Luna Classic grafiğinde bir ters baş omuz ve baş formasyonunun oluştuğu görülüyor. Bu formasyon genellikle yükselişin işaretidir. Bu nedenle fiyatın ilk olarak 0,00036 doları ve bu seviyeyi geçmesi ile 0,0005 dolar ve üzerini hedeflemesi beklenebilir.

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