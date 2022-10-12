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Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar nedeniyle büyük darbe alırken, İngiltere’den gelen kritik gelişme heyecan yarattı.

İngiltere, Niceliksel Gevşemeye Gidiyor!

İngiltere Merkez Bankası bankacılara niceliksel genişlemeye devam edeceğinin sinyalini verdi. Banka ayrıca, emeklilik fonlarındaki krizi önlemek için tahvil alımına devam edebileceğini ima etti. İngiltere Merkez Bankası, birkaç emeklilik fonu temerrüde düşme riski altında olduğundan, başlangıçta tahvil alımına müdahale etti. Dün, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yatırımcılara bu hafta Cuma günü tahvil alımını durduracaklarını söylemişti. Yeni seçilen Başbakan Liz Truss ve Şansölye Kwasi Kwarteng’in yeni ekonomik planlarını açıklamasıyla birlikte peş peşe beklenmedik sorunlar ortaya çıktı. Truss’un planı, fonlanmayan vergi indirimleri için bir teklif içeriyordu. Sonuç olarak, sterlin dolar karşısında sert bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar ayrıca uzun vadeli devlet tahvillerini de satmaya başladılar.

İngiltere Merkez Bankası, satışların çeşitli emeklilik fonlarını riske atması nedeniyle tahvilleri satın almak için niceliksel gevşemeye geçti. İngiltere hükümetinin planını geri çekmesine rağmen ekonomik kriz devam etti. Küresel çapta ve İngiltere’de yükselen enflasyon seviyeleri göz önüne alındığında, niceliksel genişlemeye yönelik bir hamle şaşırtıcı bir hareketti. Bailey, bankanın niceliksel genişlemeyi daha fazla uzatmayacağını vurgulamıştı. Bununla birlikte, banka bugün yaptığı açıklama ile niceliksel gevşemeye devam edebileceğine dair önemi bir sinyal vermiş gibi görünüyor.

Bitcoin, Nasıl Etkilenir?

Küresel ekonomideki belirsizlik ve makroekonomik durum, hala hisse senetlerini etkiliyor Bitcoin borsa ile yüksek bir korelasyon içerisinde olduğundan, merkez bankalarının kararlarından büyük oranda etkileniyor. Merkez bankalarından gelen niceliksel sıkılaştırma, piyasada büyük bir satış dalgasına yol açtı. Bu nedenle, İngiltere Merkez Bankası’nın niceliksel gevşemeye başlaması Bitcoin için olumlu bir gelişme.

İngiltere merkez bankası gerçekten de niceliksel gevşeme kararı ile devam ederse, kripto piyasası güçlü bir ralli görebilir. Bununla birlikte, kripto para piyasası ABD merkez bankasına (Fed) daha bağımlı. Fed’in yakın zamanda gevşemeye geçmesi pek olası görünmüyor. Ancak, İngiltere’nin kararı küresel ekonomide değişimlerin başladığına işaret ediyor. Analistlere göre, Fed’in faiz artırımlarını durdurması ile birlikte Bitcoin yine eski parlak günlerine dönebilir.