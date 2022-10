Okuma Süresi: 2 Dakika

XRP günlük bazda sakin bir şekilde hareket ediyor olsa da analizlere göre haftanın en iyi performans gösteren altcoin’lerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kripto para birimi bir düşüş yaşamadan önce 0,50 doları geçti ve %20’ye yakın yükseliş ile dikkatleri üzerine çekti.

XRP’de Yükseliş Sürecek Mi?

Hafta sonu kripto varlıklarının çoğu için iyi geçmedi. Kripto para piyasasında genel olarak, Cumartesi gününden Pazar gününe kadar düşük işlem hacimleri görüldü. Sonuç olarak, ise pek çok altcoin’de geri çekilme görüldü. Ancak analistlere göre düşüşler panik yaratacak cinsten değildi.

XRP ise bu piyasada geçtiğimiz hafta %18’lik artış ile dikkatleri üzerine çekti. Analistlerin açıklamalarına göre kripto para biriminin performansı, yüksek piyasa değerine sahip altcoin’ler arasında en iyi performans olarak karşımıza çıkıyor. XRP ani bir yükseliş ile uzun zamandır beklenen 0,50 dolar sınırını geçerek 0,54 dolara kadar yükseldi.

Piyasa değeri bakımından İkinci en büyük kripto varlığı Ethereum, erken işlem saatlerinde düştü. ETH fiyatı 1.300 doların altında seyrediyor. Solana (SOL), Polygon (MATIC) ve Polkadot (DOT) gibi diğer altcoinler de aynı kayıtlara sahip.

XRP İle İlgili İddialı Beklentiler

Bazı uzman isimler eğer XRP ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki dava süreci yakın zamanda çözüme kavuşursa kripto para biriminde yukarı yönlü ciddi bir artış olabileceğini ifade ediyor. Analistlerin bu noktada ilk yüksek hedefinin 5 dolar olduğu ifade edilebilir.

Tabi bu seviyeye gelmeden önce XRP’nin öncelikle 3,84 dolarlık eski rekorunu kırması gerekecek. Bazı analistler dava sonucu XRP aleyhine dahi sonuçlansan fiyatta artış olabileceğini ifade ediyor. Ancak eğer dava XRP lehine sonuçlanırsa hemen hemen bütün analistler yükseliş geleceği konusunda hemfikir gibi görünüyor.

Ancak yatırımcıların unutmaması gereken önemli bir nokta var: Kripto para piyasasında her an her şey olabilir ve bu sebeple piyasayı yakından takip ederek temkinli adımlar atmak oldukça önemli.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.