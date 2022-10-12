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Gala Coin, Ceek Coin, Mana Coin Yorumları: Metaverse’de Son Durum!

Genel olarak son 24 saat içinde stabil ilerleyen metaverse coin’ler içinde GALA, CEEK ve MANA’da son durumlara bakıyoruz.
16:23
12 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

924 milyar dolar toplam piyasa hacmine sahip olan kripto para birimleri içinde metaverse coin’ler ilgi görmeye devam ediyor. Genel olarak son 24 saat içinde stabil ilerleyen metaverse coin’ler içinde Gala Games (GALA), Ceek VR (CEEK) ve Decentraland’de (MANA) son durumlara bakıyoruz.

Gala Coin Son Durum

277,6 milyon dolarlık piyasa değeri ile 110. kripto para konumunda bulunana GALA, son 24 saat içinde stabil bir performans sergiledi. Yazının kaleme alındığı sırada 0,0398 dolardan işlem gören metaverse coin’in son 1 ayda da %24 düşüş gösterdiği görülüyor.

2021 yılında dikkatleri üzerine çeken kripto para birimi GALA’nın arkasındaki Gala Games, oyunculara oyunlarının kontrolünü geri vererek oyun endüstrisini farklı bir yöne çekmeyi hedefliyor. Analistlere göre oyun sektörü ile blockchain ve kripto para birimlerinin birleşmesi oldukça önemli ipuçları veriyor. Bazı analistlere göre bir sonraki boğa koşusunda yükselişi tetikleyecek projeler oyun tabanlı coin’ler olabilir.

Öte yandan 4 saatlik grafiklere bakıldığında GALA için 0,0428 doların tepe seviye ve 0,0384 doların dip seviye olduğu görülüyor.

Ceek Coin Yorumları

Son zamanlarda kripto para ekosisteminde popüler hale gelen CEEK, yazının kaleme alındığı sırada 0,1331 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde stabil ilerleyen CEEK, son 1 ayda da %22 oranında düşüş yaşadı.

Analistlere göre 0,1379 dolar şu anda CEEK için bir destek olarak işlem görüyor. Bunun yanında 0,13 doların ana destek olduğu düşünülüyor. Öte yandan 0,1582 dolar bir direnç olarak görürken ana direncin 0,17 dolar olduğu ifade ediliyor.

MANA Coin Yorum

Piyasa değeri bakımından en büyük üçüncü metaverse konumunda bulunana MANA, yazının yayına hazırlandığı sırada 0,6571 dolardan işlem görüyor. Elde edilen verilere göre MANA ikinci sırayı Internet Computer’a (ICP) kaptırmış gibi görünüyor.

Diğer metaverse coin’ler gibi son 1 ayda düşüş grafiği çizen MANA, %20 gibi bir geri çekilme yaşamış durumda. 4 saatlik grafiklerde MANA için 0,6383 dolar dip seviye olarak kendisini gösterirken 0,7345 tepe seviye olarak işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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