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Bitcoin (BTC) hayal kırıklığı yaratırken, önde gelen bir analist popüler altcoin’in şaşırtıcı bir şekilde ivme kazanacağını iddia ediyor.

Ethereum’da Tarihi Fraktal, Belirdi: 2016-2017!

Kripto para piyasası tekrar toparlanmak için mücadele etmeye devam ederken, kıdemli bir analist Ethereum (ETH) için olağanüstü bir ralli öngörüyor. Piyasada ‘Mustache’ olarak bilinen analist, dün paylaştığı bir tweet’te 2016-2017 yıllarındaki fraktala dikkat çekerek, Ethereum’un kripto para tarihindeki en büyük boğa koşusuna başlayacağını iddia ediyor. O dönemdeki ETH fiyat hareketini mevcut grafik ile karşılaştıran analist, modelinin neredeyse aynı şekilde ortaya çıktığını ve ETH’nin sürpriz bir şekilde inanılmaz seviyelere ulaşacağı ifade etti. 2016-17 döneminde, Ethereum fiyatı büyük oranda artış kaydetmişti. Ethereum gün içinde %1.32’lik bir artışı ile an itibariyle 1.301 dolardan işlem görüyor. ETH’nin piyasa değeri ise 159,87 milyar dolar.

Önde gelen anaitik şirketleri de Etehreum’a dair çarpıcı veriler paylaştı. Toplam arzdan iki gün içinde 4.000 ETH azaldı. Bu durum, fiyatın ivme kazanmasına katkıda bulunabilir. Bunun da ötesinde, yedi günlük hareketli ortalamaya (MA) göre yeni Ethereum adreslerinin sayısı, 10 ayın en yüksek seviyesi olan 5.044.161’e ulaştı. Dahası, Binance’daki açık pozisyon, yeni sermaye piyasaya girmeye başladıkça %10 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,3 milyon ETH’ye ulaştı. Ayrıca Ethereum, 8 Ekim’de ağına 135.780 yeni adres ekledi. Merge sonrası sosyal aktivitesinin azalmasına rağmen, bu 7 Aralık 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek sayı.

Uzun Vadede Neden Ethereum?

Kripto para piyasası, yüksek enflasyon ve Fed’in faiz artırımları nedeniyle ağır darbe aldı. Uzmanlar, ayı piyasasının tahmin edildiğinden daha uzun sürebileceğini iddia ediyor. The Motley Fool analistlerinden Adria Cimino’ya göre, bu süreçte yatırımcıların odaklanması gereken nokta kısa vadeli grafiklerden ziyade projelerin hayata geçirdikleri güncellemeler ve ortaklıklar. Çünkü, uzun vadede fiyatı belirleyecek faktörler değişebilir. Bu noktada, analist Ethereum‘a dikkat çekiyor.

Ethereum, zirvesinden %71 düştü. Ethereum, merkeziyetsiz uygulamalar ve NFT’ler dünyasında zaten lider konumda. Bu dinamikler, ETH’nin geleceği için hayati öneme sahip. Analiste göre, kurumsal yatırım ve Merge sayeinde Ethereum uzun vadede yine piyasaya damgasını vuran proje olacak.