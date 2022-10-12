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  •   Fiyatları Buraya Düşecek! Bitcoin, Solana ve Cardano (ADA) Kıyamet Senaryosu!

Fiyatları Buraya Düşecek! Bitcoin, Solana ve Cardano (ADA) Kıyamet Senaryosu!

Bu fiyat hedefleri gerçekleşirse çok kişinin canı yanacak. İşte kripto paralar için kıyamet senaryosu ve fiyat tahminleri.
17:40
12 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Çok sayıda yatırımcı ve trader tarafından takip edilen popüler bir kripto para analisti en popüler altcoinler tahmin paylaştı. Buna göre kripto paraların karşılaşacağı felaket senaryosunda 3 büyük kripto parayı daha fazla satış bekliyor. Yarın açıklanacak enflasyon verisinin yüksek gelmesi halinde Kasım ayında yatırımcılar daha şahin bir Fed ile karşılaşacak. Rusya’nın nükleer tehdidi, küresel resesyon ve çok daha fazlası bu en kötü durum senaryosunu akıllara getiriyor.

BTC Fiyat Tahmini

Popüler kripto para stratejisti en kötü durum senaryosunda Bitcoin’in nereye gideceğini tahmin etmeye çalışıyor. Jason Pizzino, yeni bir analiz videosunda bu konuları ele aldı. Yaklaşık 300 bin YouTube abonesine en kötü durum senaryosunu anlatan Jason, kripto varlıklarının toplam piyasa değerinin bu yılki derin düzeltmeden sonra bile %40 düşebileceğini söylüyor.

“Yani gerçekçi bölge için muhtemelen toplamda %80-82 oranında bir düşüştür. Yaklaşık 550 milyar dolara kadar kripto paraların kümülatif değeri inebilir. Haziran dibinde 762 milyar dolara kadar inmiştik, daha fazlası da olabilir”.

Bu senaryoda 762 milyar dolara bile insek Ethereum fiyatı %20 oranında düşecektir. Yazı hazırlandığı sırada kripto paraların kümülatif değeri 923 milyar dolardı.

Bitcoin‘e gelince, Pizzino benzer büyüklükte bir düşüşün BTC’yi en son Temmuz 2020’de görülen seviyelere indireceğini söylüyor.

“Bitcoin’in %40 düşmesi mümkün olabilir. En kötü senaryoda Bitcoin fiyatının 11.000 dolar ile 11.500 dolar aralığına inmesini beklerim”.

Cardano ve Solana Fiyat

Peki boğa sezonunun en hararetli altcoinleri ne olacak? SOL ve ADA için Jason iddialı hedefler verdi. Ethereum (ETH) rakibi Cardano’ya bakan Pizzino, akıllı sözleşme platformunun 2018 ayı piyasasında neredeyse tüm değerini kaybettiğini göz önünde bulundurarak ADA için daha da derin bir düzeltmenin mümkün olduğunu söylüyor.

“ADA önceki döngüde %98 düşmüştü. Bu döngü için iyimser bir tahmin yaparak zirveden %94-95 aşağıya ineceğini düşünüyorum. Bence Cardano (ADA) fiyatı 0,17 dolara kadar inebilir”.

Peki Solana (SOL) kaç dolara düşecek? Onun için 12 dolarlık bir fiyat tahmininde bulundu. Eğer haklı çıkarsa zirveden Solana alan yatırımcıların canı fazlasıyla yanacak.

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