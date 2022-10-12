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Terra (LUNA) Yeniden Hortladı: Fiyat Artıyor! Neler Oluyor?

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, Terra (LUNA) yeniden ivme kazanarak sessizliğini bozdu.  
18:10
12 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, Terra (LUNA) yeniden ivme kazanarak sessizliğini bozdu.

LUNA Uçuşa Geçti: Yeni Zincir Üstü Teklif, Oylamaya Hazır!

Terra (LUNA)  son 24 saatte %17 artışla an itibariye 2.85 dolardan işlem görüyor. İşlem hacmi ie %118 arttı. LUNA ayrıca piyasa değeri açısından ilk 100’e yeniden girmeyi başardı ve 92.sıraya yerleşti. LUNA fiyatı Eylül ayındaki spekülatif rallinin ardından ivme kaybetmişti. Bu nedenle, LUNA‘dak fiyat artışı sürpriz oldu. Ancak uzmanlara göre, ekosistemdeki yeni projeleri teşvik edebilecek önemli teklif rallinin arkasındaki neden olabilir.

LUNA’da  yeni zincir üstü teklifin oylama için hazır olduğu bildirildi. Yeni bir zincir üstü teklif, projelerin cüzdanları anlamlı bir şekilde bölümlere ayırmasına ve ardından onları ödüller yoluyla teşvik etmesine olanak tanıyan bir platform olan Genie‘yi sunmaya çalışıyor. Teklif, şu anda oylamaya hazır. Projeler, hedefli pazarlama, yeniden yapılandırma, hack saldırıları, sadakat programları ve daha fazla kullanım alanı elde etmek için Genie’den yararlanabilecektir. Kullanıcılar zincir üstü etkinliklerine ve sadakatlerine göre ödüllendirildikçe topluluk büyük oranda fayda görmüş olacak.

Topluluk, Hedefe Odaklandı!

Teklif onaylandıktan sonra fonların %60’ı gönderilecek ve kalan %40’ı genel beta başlayana kadar verilmeyecek. 95.034.496 oy (toplam oyların %96.47’si) öneri lehinde kullanıldı. Terra Phoenix airdropu, 4 Eylül ile 4 Ekim arasında uygun kullanıcılar tarafından talep edilebilecek toplam 14.494.909 LUNA ile yakın zamanda sonuçlandırıldı. Airdroptan toplamda 4.924.081 LUNA talep edildi, bu da %25.3 talep oranını temsil ediyor. Bu nedenle, kalan 9.570.828 LUNA artı kullanılmayan gaz ücretlerinden kalan 10.000 LUNA, Terra topluluk havuzuna iade edildi.

Airdrop için endekslenen 10 zincirden Terra, Thorchain, Polygon ve Avalanche en yüksek talep oranlarına sahip. Uzmanlara göre, CEO Kwon’nun soruşturma süreci LUNC ve LUNA fiyatını etkileyebilir. Terra krizinden bu yana, Kwon‘u ve ekibini dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasalarının ihlali de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla bağdaşlaştıran birkaç rapor ortaya çıktı. Ancak, Terra patronu tüm bu raporların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Geçen ay Koreli savcılar, ülkenin sermaye piyasası yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla Kwon için tutuklama emri çıkardı. Bu karar, Kwon’un Kore hükümetinden gelen sorgulama davetini kabul etmeyi reddetmesinden sonra geldi. Interpol tarafından Terra yöneticisi için de kırmızı bülten yayınlandı

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