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FLOW Coin Rallisi Başlar Mı? FLOW Fiyat Tahmini 2023-2033!

ATH seviyesinden önemli ölçüde düştü peki 10 yıl sonra kaç doları görebilir? Kısa vadede ralli umudu var mı?
18:43
12 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

META özellikle Flow ağındaki NFT’lerin de destekleneceğini duyurmuştu. Bu haber fiyata olumlu etki etti. Ancak üzerinden uzun zaman geçti ve FLOW fiyatı %1 düşüşle bugün 1,56 dolardan alıcı buluyor. META gibi devlerin bile dikkatini çeken bu altcoin kısa vadede yeni rallisine başlayabilir mi? Uzmanlar önümüzdeki 11 yıl içinde fiyatın nasıl bir performans göstermesini bekliyor?

FLOW Coin Yorum

İlginç bir şekilde FLOW, ayı piyasası sırasında bile yoğun bir şekilde aktif kalan blockchainler arasında yer alıyor. Bu haftanın başlarında FLOW, Cryptoys adlı yeni bir dijital oyuncak platformunun ağda başlatıldığını duyurdu. FLOW ayrıca CHAINZ NBL NFT’lerin yakında piyasaya sürüleceğini doğruladı. İkincisi, basketbol taraftarlarının Avustralya’nın en hızlı büyüyen basketbol ligine daha aktif bir şekilde dahil olmalarını sağlayacak.

Yakın zamanda duyurulan bir diğer önemli gelişme de AFL Mint’in Premiership Cup NFT airdrop’u. Bunlar, FLOW’un kademeli ancak sağlıklı büyüme yörüngesinin altını çizen yakın zamanda duyurduğu gelişmelerden sadece birkaçıydı. Bu gelişmeler FLOW’un NFT ekosistemini daha da güçlendirirken NFT pazarındaki rekabetçi konumunu da güçlendiriyor. Eylül sonunda NFT satış hacmi 5,56 milyon dolarla zirveye ulaştı.

FLOW, 11 Ağustos’tan bu yana genel bir düşüş eğiliminde. Bu geri çekilme, Haziran ve ağustos ayları arasında elde ettiği kazanımların çoğunu geri aldı. Şu anki 2 ayın en düşük seviyesi olan 1,52 seviyesine yakın ve bu %52’lik bir geri çekilmeyi temsil ediyor. Bu büyük erimeye rağmen altcoin halen aşırı satış bölgesine inmiş değil. FLOW’a büyük miktarda likidite aktığı göz önüne alındığında, kısa vadede bir toparlanma mümkün gibi görünüyor.

FLOW Fiyat Tahmini 2023-2033!

Uzun vadeli fiyat tahminleri ağırlıklı olarak ilgili altcoinlerin geçmiş fiyat performanslarına göre bazı gelişmiş algoritmalar tarafından yapılmaktadır. AMB tarafından sağlanan verilere göre 2022 yılı için FLOW Coin maksimum fiyat tahmini 10.2 dolardır. 2023 yılı tahmini ise 10,19 dolarda bulunuyor. Maalesef FLOW fiyatı yazı hazırlandığı sırada bu tahminlerin çok altında bulunuyor.

2024 yılı için zirve beklentisi 14,04 dolar seviyesinde. Peki bu rakamlar çok mu iddialı? 5 Nisan 2021 yılındaki 46 doları aşan ATH seviyesini düşünürsek o kadar da değil. FLOW fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %96,6 oranında düştü. Son olarak 2033 yılı için fiyat beklentisi 182,7 dolar olarak tahmin ediliyor. AMB uzmanlarına göre 2028 yılına kadar FLOW fiyatı ATH seviyesine ulaşamayacak.

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