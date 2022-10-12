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DeFi platformlarının yaptığı denemeler bazen olumsuz sonuçlanıyor ve bundan geri adım atmak zorunda kalıyorlar. PieDAO’nun dough olarak bilinen tokenı, likidite madenciliği programının başlamasından bu yana %98 değer kaybetti. Proje yetkilileri artık bu duruma bir çözüm getirmek istiyor. 1 yılından ardından önemli bir adım atılacak. Detaylar haberimizde.

PieDAO (DOUGH)

Bir DeFi getiri platformu olan PieDAO, programın dough adı verilen yerel tokeninin değerini düşürmesinin ardından likidite sağlayıcılarına token emisyonlarını sona erdirmek istiyor. Doughpamine adı verilen teşvik programı, DeFi protokolleri tarafından likiditeyi artırmak için oluşturulan bir dizi likidite madenciliği programı arasında yer alıyor. Bu projeler, protokolden token emisyonu karşılığında piyasa katılımcılarından likidite kiralıyor.

Bu tarz programlar başlangıçta likidite çekerek DeFi protokolleri için fayda sağlarken ciddi bir maliyeti de beraberinde getiriyor. Likidite sağlayıcılarını (LP’ler) ödüllendirmek için kullanılan token emisyonları, protokolün dolaşımdaki arzını artırdığından token fiyatını olumsuz etkiliyor. PieDAO bunu 1 yıl içinde %98 değer kaybederek acı biçimde tecrübe etti.

DOUGH Token

PieDAO geçtiğimiz yıl Nisan ayında likidite madenciliğini başlattı ve bu zamana kadar 18,8 milyon token dağıttı. Proje, platformdaki dört teşvikli havuzda likidite sağladıkları için LP’leri bu tokenlarla ödüllendirdi. LP’lerle yapılan anlaşmaya göre, ödüllerin %20’si hemen likit hale gelirken, diğer %80’i bir yıllık doğrusal hak ediş programı kapsamındaydı.

PieDAO, likidite kiralamanın DAO hazinesine önemli bir maliyet getirdiği için artık durdurulması planlıyor. Her 1 dolar likidite için 0,5 ile 0,86 dolar arasında maliyetle karşılaşan protokol artık bunu karşılayamıyor. Yüksek likidite maliyeti, DeFi projeleri için faydalı değildir çünkü ödemek zorunda olduğu ödüllerin LP’lerden kiralanan likidite ile neredeyse eşit olduğu anlamına gelir. Nitekim PieDAO, maliyetin geçmişte 1,52 dolara kadar yükseldiği görüldü.

Son önerilen teklifte şunları yazıyor;

“DAO’nun likidite temini için fazla ödeme yapıyor olması, token satış baskısına kesinlikle katkıda bulunuyor ve DOUGH token fiyatının erimesine neden oluyor”.

Ekim 2020’de 6,27 dolar ile zirve yapan token fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,04 dolardır. DeFi projesi, teşvikli token programını terk ettikten sonra protokole ait bir likidite madenciliği sistemine geçecek. Emisyonun düşmesiyle birlikte DOUGH Token fiyatının yükseldiğini görebiliriz.