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ABD Hazine Bakanlığına Kripto Para Davası!

Kripto para topluluğu sansüre hayır demek için dava açıyor. Ethereum doğrulayıcılarının yasağa desteği sansürü beraberinde getirdi.
20:36
12 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain’e sansür uygulanabilir mi? Peki açık kaynak projeye destek olmanın cezası hapis mi olmalı? Aylardır kripto para topluluğu ABD Hazine Bakanlığının Tornado Cash kararına tepki gösteriyor. ABD’li kurum Tornado Cash platformunu kullananları hapisle tehdit ediyor ve projenin geliştiricilerinden olduğunu iddia ettiği bir kişiyi cezaevinde tutuyor. Fakat Coin Center harekete geçti.

Kripto Para Davası

Washington, D.C. merkezli kar amacı gütmeyen politika kuruluşu Coin Center bugün Hazine’ye dava açtı. Ethereum ağındaki işlemleri anonimleştirmek için kullanılan kripto para mikseri Tornado Cash Hazine Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Coin Center buna tepki olarak hukuki süreci başlattı. Davacılar, Hazine’nin ağustos ayında kripto para mikserine yaptırım uygulamasının yasal yetkilerini aştığını çünkü Tornado Cash’in herhangi bir yabancı ülke ya da vatandaşının herhangi bir menfaatinin bulunduğu bir mülk olmadığını söyledi. Dava, ABD Florida Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde açıldı.

Daha önce de ABD Hazine Bakanlığına bu kararı sebebiyle dava açılmıştı. ABD’li kripto para devi Coinbase, aralarında iki Coinbase çalışanının da bulunduğu, yazılımı kullanan altı kişi tarafından geçen ay açılan bir davayı destekliyor.

Sansür Kararına Tepki

Amerikalılar Tornado Cash‘i kendi mülklerini korumak için tek taraflı olarak kullanıyorlar. Hazine’nin kendisine sınırsız bir yasal hak tanıyarak kripto para mikserini yasaklaması daha büyük kısıtlamaların habercisi olabilir. ABD tarafından atılan son adımın ardından Tornado Cash platformunu kullanan vatandaşlar tespit edildiğinde kara para aklama yasalarına muhalefetten hapis cezasına çarptırılabilecek. Üstelik vatandaş olmasanız bile ABD’ye girdiğinizde (eğer tespit edildiyseniz) burada tutuklanabilirsiniz.

Kripto para yatırımcıları cüzdan bakiyelerinin blockchain tarayıcıları aracılığıyla izlenebildiği için tedirgin. Gizliliğini koruyabilmek için bu tarz kripto para mikserlerinin herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaması gerektiğini düşünüyorlar.

Tornado Cash yaptırımları duyurulduğunda bir kullanıcı şunları söylemişti;

“Ethereum cüzdanımla bir sipariş vereceğim ve ürünü teslim etmek için gelen kurye ne kadar param olduğunu bilerek bana gelecek. Beni servetim sebebiyle öldürmeyeceğinin garantisi var mı?”.

Daha da önemlisi kripto para mikserleri aktivistler ve baskıcı hükümetlerle mücadele eden muhalifler tarafından da sıklıkla kullanılıyor.

Tornado Cash mücadelesi bazı Ethereum doğrulayıcılarından da destek bulmuyor. Tornado işlemlerini sansürleyen bu doğrulayıcıların sayısındaki artış endişeleri artırıyor.

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