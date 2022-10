Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün nedenleri neler? Beklenen fiyat artışları adına gerçeklemesi olası durumlar hangileri? İşte ayrıntılar!

FED Baskısı

Kripto para birimleri ve diğer risk varlıklarını destekleyebilecek en çok tartışılan katalizörlerden biri, Federal Rezerv’in parasal sıkılaştırma politikalarının sona ermesi. Mevcut konumda, Fed enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için faiz oranlarını yükseltiyor. Emtia ve enerji fiyatları savunulamaz seviyelere ulaştığında, merkez bankaları ekonomilerine uzun süreli zarar vermemek için fiyatları düşürmek için devreye girer. Ancak Fed, hedeflenen %2’lik enflasyon oranına ulaşılana kadar faiz oranlarını artırmayı hedeflerken, bunu söylemek yapmaktan daha kolay olabilir. Bu nedenle Fed’in çok geçmeden parasal sıkılaştırma politikasından dönmesi gerekebilir. Fed bu kararı uyguladığında, kripto para birimleri gibi risk varlıklarını baskı altında tutan aşağı yönlü baskının çoğu hafifleyebilir. Fed, ekonomik büyümeyi teşvik etmek için faiz oranlarını da düşürmeye başlarsa ve bu da kripto para piyasası için önemli bir kuyruk rüzgarı olarak hareket edebilir.

Bitcoin Yarılanması

Tesadüf ya da değil, Bitcoin protokolü her 210.000 blokta bir madencilik ödüllerini yarıya indirdikten kısa bir süre sonra tarihsel olarak yeni bir boğa rallisi başladı. Bu katalizör, 2012’nin sonundaki ilk Bitcoin yarılanmasından bu yana her büyük boğa koşusunu öngördü ve gelecekte de bu kadar başarılı olmaya devam edebilir. Kabaca her dört yılda bir gerçekleşen yarılanma rallilerinin en olası açıklaması basit, arz azalması. İktisat teorisi, bir varlığın arzı azaldığında ancak talep aynı kaldığında fiyatının artacağını varsayıyor. Bu nedenle yarılanma yıllarında fiyat artışları makul bir sebep olarak belirtiliyor.

Fintech Kripto Kabulü

Kripto para birimleri son yıllarda büyük adımlar atmış olsa da, faydaları hala ortalama bir kişi için oldukça erişilebilir değil. Halihazırda kripto para birimlerini kullanmak karmaşık ve çoğu insanın alıştığından çok uzak. Özel anahtarları yönetmek, işlemleri imzalamak ve dolandırıcılık ve hack’lerden kaçınmak, ortalama bir kripto para yatırımcısı için sezgisel olabilir, ancak daha sıradan kullanıcılar için benimsemenin önünde önemli bir engel olmaya devam ediyor.

Ortalama bir insanı kripto para birimlerine dahil etmek için piyasada büyük bir boşluk olduğu belirtiliyor. Fintech şirketleri tekliflerine kripto para transferlerini entegre etmeye başlarsa ve kullanıcıların fonlarını blok zincirinde çalıştırmasını kolaylaştırırsa, kripto paralar yeni bir benimseme dalgası görebilir. Kripto para altyapısını kullanmak daha kolay hale geldikçe, daha fazla insanın faydasını tanıması ve alana yatırım yapması ve olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşturması muhtemel.