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Bitcoin İçin Bu Değer Uzaya Ulaştı! Daha Ne Kadar Yükselecek?

Bitcoin için düşük fiyat bazı gelişmeleri hiçbir şekilde yavaşlatamıyormuş gibi görünüyor. Değerlerin daha ne kadar yükseleceği ise merak konusu oldu.
23:30
12 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Veriler, Bitcoin hashrate’indeki son artışın, bir yıldan uzun bir süredir ağda yapılan en büyük zorluk ayarlamasıyla sonuçlandığını gösteriyor. Hashrate’deki ATH’nin ardından Bitcoin madenciliği zorluğu arttı.

Yayınlanan son haftalık raporuna göre, BTC blok üretim oranı, hashrate artışının ardından kısa süre önce neredeyse 7 değerine ulaştı. Madencilik hashrate’i Bitcoin blok zincirine bağlı toplam bilgi işlem gücü miktarını ölçen bir gösterge olarak kabul edilir. Madenciler bu mevcut hashrate’i kullanarak ağdaki blokları hash eder (ya da daha basit bir ifadeyle işlemleri gerçekleştirir) ve bu işlemi gerçekleştirme hızları blok üretim oranı olarak bilinir.

Hash Neye Göre Belirlenir?

BTC zinciri, özelliklerinin bir parçası olarak, bu oranın neredeyse sabit kalmasını sağlamayı amaçlamakta. Bununla birlikte, hashrate bir değişiklik kaydettiğinde, blok üretim oranı da değerini değiştirir.

Örneğin, hashrate’deki bir yükseliş trendi, madencilerin artık daha yüksek miktarda çevrimiçi güce sahip oldukları için blokları daha hızlı hash etmelerine yol açar. Buna karşı bir önlem olarak Bitcoin madencilik zorluğu kavramı devreye girer.

Zorluk değeri, madencilerin bir bloğu kazmak için ne kadar güce ihtiyaç duyduğuna karar verir. Ölçüt yükselirse, madencilerin hızı yavaşlar, böylece blok üretim oranı düşer ve ağ amaçlanan değerine geri döndürülür.

Ağ zorluğundaki bu ayarlamalar periyodiktir ve kabaca her iki haftada bir gerçekleşir. Ayrıca tüm süreç otomatik gerçekleşir; değerin ne kadar değişmesi gerektiğine blok zincirinin kodu kendisi karar verir. En son zorluk ayarlaması birkaç gün önce gerçekleşti ve metriğin değerini %13,5 artırarak Mayıs 2021’den bu yana görülen en yüksek değişikliğe tanıklık etti.

Zorluk Ne Olacak?

Peki, zorluk derecesi son zamanlarda neden bu kadar büyük ölçüde değişti? Bitcoin madenciliği hashrate grafiği incelendiğinde madencilik hashrate’i son zamanlarda keskin bir şekilde yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu nedenle, blok üretim oranı saatte 6,94’e yükseldi. Bu, saatte 6 blok ağ hedefinden çok daha büyük olan alışılmadık bir değer. Dolayısıyla, hashrate’deki bu hızlı büyümeyi hesaba katmak için zincirin zorluk derecesini önemli ölçüde artırması gerekti.

Bu yazının yazıldığı sırada ise Bitcoin’in fiyatı geçtiğimiz haftaya kıyasla %4 düşüşle 19000 dolar civarında seyrediyordu.

 

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