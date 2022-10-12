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Popüler İki Altcoinde Kırmızı Alarm: Fiyat Yönü Aşağı Dönebilir!

Kripto para birimlerinin belirsizlikleri devam ederken bu iki altcoinde kırmızı alarm! Düşüş beklenen altcoinler hangileri?
23:45
12 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoinlerden olan Decentraland (MANA) ve Sandbox’da (SAND) son durum ne? Trend yönü ne tarafa olacak?

Decentraland (MANA)

MANA fiyatı Mayıs 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 5,91 dolara ulaştığından bu yana azalan paralel bir kanalda düşüyor. Şimdiye kadarki aşağı yönlü hareket, Mayıs 2022 tarihinde 0,62 dolara kadar ulaştı. Başlangıçta aşağı yönlü hareketin kanalın destek hattında bir bozulmaya neden olduğu belirtiliyordu. Ancak MANA fiyatı kısa bir süre sonra trendi tersine çevirdi ve süreçte çok uzun bir düşüş fitili yarattı. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerdiğinden, kripto para biriminde nihai bir kopuş en olası senaryo olabilir.

Bu olasılık Decentraland fiyatının kanalın üst kısmında işlem görmesi ve haftalık RSI’da yükseliş farklılığının mevcut olmasıyla daha da güçlenebilir. Belirtilen yükseliş ibarelerine rağmen, MANA fiyatı geçtiğimiz günlerlde Ağustos 2021’den bu yana destek sağlayan 0,75 dolarlık kritik yatay alanın altına geriledi. Ayrıca RSI’nın günlük zaman dilimindeki yükseliş eğilimi çizgisi kırıldı. Bu durum aşağı yönlü Decentraland fiyat hareketinin bir sonraki en yakın destek alanına doğru devam edeceğinin bir göstergesi olabilir.

Sandbox (SAND)

The Sandbox fiyatı için günlük zaman dilimi, fiyatın 22 Eylül tarihinde yukarı yönlü bir hareket başlattığını ve bu süreçte azalan bir direnç çizgisinden çıktığına işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketin öncesinde günlük RSI’da yükseliş ayrışması yaşandı. Ancak yükseliş sürdürülemedi ve SAND fiyatı, kırılma öncesi seviyelerin altına geriledi.

MANA fiyatına benzer şekilde, günlük RSI’daki yükseliş trendi çizgisi kırıldı. Ek olarak SAND fiyatı, daha önce bahsi geçen Haziran ayının en düşük seviyelerinden bu yana yürürlükte olan 0,83 dolarlık yatay destek alanının altına geriledi.  Bu nedenle günlük zaman diliminde daha fazla olumsuzluklar görülebilir.

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