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Binance’dan 4 Altcoin için Kötü Haber: Delist Edilecekler!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bugün marketinde listelediği 4 altcoin'in delist edileceğini duyurdu.
09:01
13 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bugün marketinde listelediği 4 altcoin’in delist edileceğini (listeden çıkarılacağını) duyurdu.

Listeden Çıkarılacak Altcoin’ler

Dev kripto para borsası Binance’dan yapılan duyuruda, District0x (DNT), New Bitshares (NBS), Bitcoin Gold (BTG) ve Token Club‘ın (TCT) listeden çıkarılacağı belirtildi. Yapılan duyuruda, “Binance’te listelediğimiz her kripto paranın beklediğimiz yüksek standart seviyesini karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için düzenli olarak gözden geçiririz. Bir coin ya da token artık bu standardı karşılamadığında ya da sektör değiştiğinde daha derinlemesine bir inceleme yapar ve potansiyel olarak listeden çıkarma yaparız. Bunun tüm kullanıcılarımızı en iyi şekilde koruduğuna inanıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Binance, aldığı karar doğrultusunda 24 Ekim 2022 tarihinde TSİ 12.00’da District0x (DNT), New Bitshares (NBS), Bitcoin Gold (BTG) ve Token Club’ın (TCT) listeden çıkarılacağını ve söz konusu altcoin’ler için tüm işlem çiftlerinde ticaretin durdurulacağını belirtti. 25 Ekim 2022 tarihinde TSİ 03.00’den sonra yapılan DNT, NBS, BTG ve TCT yatırma işlemleri ise hesap bakiyelerine yansıtılmayacak. Yatırımcıların bu tarihten itibaren delist edilen altcoin’ler için para yatırma işlemi yapmamaları gerekiyor. Ayrıca 1 Ocak 2023, TSİ 03.00’a kadar söz konusu altcoin’lerde para çekme işlemleri sorunsuz bir şekilde yapılabilecek.

Binance Neye Göre Listeden Çıkarma Yapıyor?

Binance, bir coin veya token‘ı listeden çıkarırken birçok faktörü birlikte değerlendirdiğini ve listeden çıkarma kararı almak için değerlendirdiği öne çıkan faktörleri de sıraladı. Buna göre kripto para borsasının listeden çıkarılacak bir altcoin’i tespit etmek için şunlara bakıyor:

  • Ekibin projeye bağlılığı,
  • Geliştirme faaliyetinin düzeyi ve kalitesi,
  • İşlem hacmi ve likidite,
  • Ağın saldırılara karşı kararlılığı ve güvenliği,
  • Ağ / akıllı sözleşme istikrarı,
  • Toplulukla iletişiminin düzeyi,
  • Periyodik durum tespiti taleplerimize yanıt verme,
  • Etik olmayan / hileli davranış veya ihmal kanıtı ve
  • Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kripto ekosistemine katkı.

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