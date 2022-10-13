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Dikkat! 2022 Krizini Bilen Ekonomist Uyardı: Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezerken, önde gelen bir ekonomist uzun vadede BTC fiyatına dair önemli açıkamalar yaptı.
10:40
13 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezerken, önde gelen bir ekonomist uzun vadede BTC fiyatına dair önemli açıkamalar yaptı.

Yeni ATH Ne Zaman Gelecek?

Kripto para piyasası, olumsuz makroekonomik koşullar nedeniyle yerinde saymaya devam ediyor. Özellikle Bitcoin, son derece durgun bir fiyat hareketi sergiliyor. BTC, bir süredir 19.000 dolar -ila 20.000 dolar aralığında kaldı. BTC, an itibariyle  19,057 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %0,5’e yakın düştü. Midas Touch Consulting’in genel müdürü Florian Grummes, Bitcoin’in bu aralıktan nasıl çıkabileceğini ortaya koyuyor. Grummes’e göre Bitcoin, 18.000 dolardaki destek seviyesinin altına düşecek ve 10.000 dolarda kadar değer kaybedecek. Yönetici, ayrıca Bitcoin‘in 6.000 doları test etmesini en kötü ihtimal olarak görüyor. Grummes’e göre, kripto para piyasası şu anda bir likidite krizinde. Ancak uzmana göre, Bitcoin dibe ulaştığında, tekrar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.

Grummes, olumsuz makroekonomi nedeniyle 2022 finansal likidite krizini doğru tahmin etti. Ayrıca, Altın’ın kriz ortamında kripto paralardan ve borsadan daha iyi performans göstereceğini doğru bir şekilde tahmin etti. Mevcut küresel finansal istikrarsızlık, Bitcoin‘in ivme kazanmasını engelliyor. Fed, enflasyonu düşürmek için niceliksel sıkılaştırmaya gidiyor. Bu nedenle, kripto para piyasası sert bir kış geçiriyor. Grummes, bu kriz sırasında ABD Dolarının en iyi yatırım  olacağına inanıyor.

Ayı Piyasası Ne Zaman Bitecek?

Grummes, kripto kışının tipik olarak yaklaşık 24 ila 27 ay sürdüğünü vurguluyor. Bu kripto piyasası kışa hala bir yıl kala Grummes, tam bir boğa piyasasının hala yaklaşık bir yıl uzakta olduğuna inanıyor. Hala 6.000 dolarlık fiyat seviyesinin test edilmesinin en kötü senaryo olmasını bekliyor. Yönetici, Mayıs 2024’te bir sonraki Bitcoin Halving etrafında bir boğa piyasasının beklenebileceğine inanıyor.

Birçok uzman, olumlu bir regülasyonun Bitcoin ve Ethereum’a yardımcı olacağına inanıyor. Bu hamle,  kripto para birimlerine kurumsal yatırımı artıracak. Ancak Grummes, hükümetlerin Bitcoin’in başarılı olduğunu görmek istemediğine inanıyor. Hükümetin Bitcoin pahasına Merkez Bankası Dijital Para Birimlerini piyasaya süreceğine inanıyor. Bu nedenle, düzenlemeler Bitcoin‘in büyümesini de engelleyebilir. Uzmanlara göre, BTC’nin yeni zirvelere çıkabilmesi için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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