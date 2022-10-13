Tartışmalara konu olan altcoin'in fiyatı, hem Sybil saldırısı hem de saldırganın yetkisiz bir şekilde 100 milyondan fazla token basarak piyasaya sürmesiyle sert düştü.

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Tartışmalara konu olan XEN Crypto‘nun (XEN) fiyatı, hem Sybil saldırısı hem de saldırganın yetkisiz bir şekilde 100 milyondan fazla token basarak piyasaya sürmesiyle yüzde 40’a yakın düştü.

Saldırılar XEN Crypto Ağını Sarstı

Tartışmalara konu olan XEN token‘ın fiyatı, bir saldırganın FTX’deki gas boşluğundan faydalanmasının ardından yüzde 40’a yakın düştü. Saldırgan söz konusu boşluktan faydalanarak 100 milyondan fazla XEN token’ı basarak piyasaya sürdü. Altcoin’e dönük saldırının devam ettiği görülüyor.

Proje, başlangıçta kullanıcıların yalnızca bir gas ücreti karşılığında token basmasına izin verdiği için manşet olmuştu. Projenin tüm niyetinin kullanıcıları dolandırmak olduğu iddia edilse de şimdiye kadar herhangi bir saldırı, dolandırma ile gündeme gelmemişti. Nitekim bir saldırgan 10 Ekim’de altcoin’e saldırmak için bir sözleşme dağıtımı yaptı. Ardından kripto para borsası FTX‘deki sıcak cüzdan adresini kullanarak saldırıda kullanmak üzere dağıttığı sözleşmeye sürekli olarak küçük miktarlarda ETH transfer etti. Her işlemle bir ila üç alt sözleşme yaratıldı ve bunlar daha sonra XEN token talep etmek için kullanıldı. Tüm bu işlemler için FTX’deki sıcak cüzdandan ödeme yapıldı.

Altcoin’i sarsan saldırının devam ettiği, dolayısıyla saldırganın daha fazla para basmak istediği görülüyor. Söz konusu saldırıya açık kapı bırakan şey ise transfer gas limiti için herhangi bir kısıtlama getirilmemiş olması oldu.

XEN token’ının de bir Sybil saldırısına uğradığına dair bilgiler geliyor. Sybil saldırısı, bir sistemin eşten eşe ağında birden fazla sahte kimlik çalıştırılması ve her bir kimliğin kendi işlemlerini gerçekleştirmesidir. XEN’de gerçekleşen toplu transfer Sybil’leri de dahil olmak üzere bu tür saldırıların birçok türü bulunmaktadır. Şu anda altcoin’in ağında toplamda en az toplam 335 bin Sybil adresinin bulunduğu tespit edildi. Bu, katılımcı adreslerin yaklaşık yüzde 80’ine karşılık geliyor.

XEN Token’ın Fiyatı Sert Düştü

Hem hack hem de Sybil saldırısının ağı sarsmasıyla XEN’in fiyatı sert şekilde düştü. Kripto para veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, yazım sırasında 0,0000936 dolardan işlem gören XEN, son 24 saatte yüzde 37’nin üzerinde değer kaybetti. Saldırının devam etmesi halinde token’ın fiyatındaki düşüşün süreceği üzerinde duruluyor.

Değerini topluluktan aldığı yönünde lanse edilen XEN token’da şu anda tek bir günde 1.85 milyon dolarlık ETH gas ücretinin yakımı yapılmış durumda. Bu, süslü cümlenin boşa çıktığını gösteriyor.