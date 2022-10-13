Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Altcoin’de İkili Saldırı Şoku! Fiyat Yüzde 40 Düştü!

Altcoin’de İkili Saldırı Şoku! Fiyat Yüzde 40 Düştü!

Tartışmalara konu olan altcoin'in fiyatı, hem Sybil saldırısı hem de saldırganın yetkisiz bir şekilde 100 milyondan fazla token basarak piyasaya sürmesiyle sert düştü.
11:50
13 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tartışmalara konu olan XEN Crypto‘nun (XEN) fiyatı, hem Sybil saldırısı hem de saldırganın yetkisiz bir şekilde 100 milyondan fazla token basarak piyasaya sürmesiyle yüzde 40’a yakın düştü.

Saldırılar XEN Crypto Ağını Sarstı

Tartışmalara konu olan XEN token‘ın fiyatı, bir saldırganın FTX’deki gas boşluğundan faydalanmasının ardından yüzde 40’a yakın düştü. Saldırgan söz konusu boşluktan faydalanarak 100 milyondan fazla XEN token’ı basarak piyasaya sürdü. Altcoin’e dönük saldırının devam ettiği görülüyor.

Proje, başlangıçta kullanıcıların yalnızca bir gas ücreti karşılığında token basmasına izin verdiği için manşet olmuştu. Projenin tüm niyetinin kullanıcıları dolandırmak olduğu iddia edilse de şimdiye kadar herhangi bir saldırı, dolandırma ile gündeme gelmemişti. Nitekim bir saldırgan 10 Ekim’de altcoin’e saldırmak için bir sözleşme dağıtımı yaptı. Ardından kripto para borsası FTX‘deki sıcak cüzdan adresini kullanarak saldırıda kullanmak üzere dağıttığı sözleşmeye sürekli olarak küçük miktarlarda ETH transfer etti. Her işlemle bir ila üç alt sözleşme yaratıldı ve bunlar daha sonra XEN token talep etmek için kullanıldı. Tüm bu işlemler için FTX’deki sıcak cüzdandan ödeme yapıldı.

Altcoin’i sarsan saldırının devam ettiği, dolayısıyla saldırganın daha fazla para basmak istediği görülüyor. Söz konusu saldırıya açık kapı bırakan şey ise transfer gas limiti için herhangi bir kısıtlama getirilmemiş olması oldu.

XEN token’ının de bir Sybil saldırısına uğradığına dair bilgiler geliyor. Sybil saldırısı, bir sistemin eşten eşe ağında birden fazla sahte kimlik çalıştırılması ve her bir kimliğin kendi işlemlerini gerçekleştirmesidir. XEN’de gerçekleşen toplu transfer Sybil’leri de dahil olmak üzere bu tür saldırıların birçok türü bulunmaktadır. Şu anda altcoin’in ağında toplamda en az toplam 335 bin Sybil adresinin bulunduğu tespit edildi. Bu, katılımcı adreslerin yaklaşık yüzde 80’ine karşılık geliyor.

XEN Token’ın Fiyatı Sert Düştü

Hem hack hem de Sybil saldırısının ağı sarsmasıyla XEN’in fiyatı sert şekilde düştü. Kripto para veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, yazım sırasında 0,0000936 dolardan işlem gören XEN, son 24 saatte yüzde 37’nin üzerinde değer kaybetti. Saldırının devam etmesi halinde token’ın fiyatındaki düşüşün süreceği üzerinde duruluyor.

Değerini topluluktan aldığı yönünde lanse edilen XEN token’da şu anda tek bir günde 1.85 milyon dolarlık ETH gas ücretinin yakımı yapılmış durumda. Bu, süslü cümlenin boşa çıktığını gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Raporlar Açıklandı Boynuzlu At Korkuttu! Neden Değerler Düştü?
Raporlar Açıklandı Boynuzlu At Korkuttu! Neden Değerler Düştü?
Kritik Gelişme: Bu Altcoin 165 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı! İşte İnanılmaz Veriler!
Kritik Gelişme: Bu Altcoin 165 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı! İşte İnanılmaz Veriler!
10’dan Fazla Bilen Analist: Bu 2 Altcoin Patlaya Hazır!
10’dan Fazla Bilen Analist: Bu 2 Altcoin Patlaya Hazır!
Analiz Şirketi Santiment Paylaştı: Bitcoin ve Altcoin’ler için USDT Dalgası Geliyor!
Analiz Şirketi Santiment Paylaştı: Bitcoin ve Altcoin’ler için USDT Dalgası Geliyor!
Üst Düzey Fed Yetkilisinden Bitcoin ve Altcoin’lerin Düzenlenmesine İlişkin Dikkat Çeken Açıklamalar
Üst Düzey Fed Yetkilisinden Bitcoin ve Altcoin’lerin Düzenlenmesine İlişkin Dikkat Çeken Açıklamalar
Dünyanın En İyi Şirketleri Bu Altcoin Projesini Tercih Etti! 2 Analistten Kritik Yorum!
Dünyanın En İyi Şirketleri Bu Altcoin Projesini Tercih Etti! 2 Analistten Kritik Yorum!
XRP’de Son Durum: Felaket Mi Yaşanacak, Yeni Rekor Mu Gelecek?
XRP’de Son Durum: Felaket Mi Yaşanacak, Yeni Rekor Mu Gelecek?
Terra LUNA Coin için Sırada Ne Var? Yatırımcıları Ne Bekliyor?
Terra LUNA Coin için Sırada Ne Var? Yatırımcıları Ne Bekliyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022