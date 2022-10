Terra (LUNA) krizinin yankıları devam ederken, projenin kurucusu ve CEO’su Do Kwon’un yakalanması yılan hikayesine döndü.

Terra CEO’su, Yarın Popüler Podcast Programına Katılacak

TerraForm Labs’ın (TFL) kurucusu ve CEO’su Do Kwon, kendisine yöneltilen suçlamaları ve neden Güney Kore’ye dönmediğini bir podcast’te açıklamayı kabul etmişti. Terra patronu bunu Twitter’da bir kripto para gazetecisi ve Unchained Podcast isimli programın sunucusu Laura Shin ile yaptığı bir konuşmada duyurmuştu. Laura Shin, podcast’e katılmayı kabul etmesinin ardından Do Kwon röportajının tarihini açıkladı. Bugün bir tweet’te Laura Shin, Terra’nın kurucusu Do Kwon ile yapacağı röportajın Cuma sabahı yayınlanacağını teyit etti.

Özellikle gazeteci, kullanıcıların DM’den soru göndermelerini istedi. Shin, “Cuma sabahı Do Kwon ile röportaj yapacağım. Sorularınız varsa, DM’den atın” açıklamasını yaptı. Geçen hafta bildirildiği üzere, Terra Kurucusu Do Kwon, Shin’in Güney Kore’ye neden geri dönemediğini açıklamak için podcast’inde konuk olarak katılma davetini kabul etti. Terra‘nın kurucusuyla röportaj yapan son gazeteci Zack Guzman, Kwon’un sermaye piyasası suçlamalarının kabul edilmesi durumunda Güney Kore’ye bir daha asla dönmeyeceğini açıkladı.

Garip Bir Durum..!

Kwon, Terra ekosisteminin çöküşü ve Sermaye Piyasası Yasası’nın ihlali ile ilgili olarak dolandırıcılık suçlamalarıyla aranıyor, bu da yetkililerin Luna’yı artık menkul kıymet olarak sınıflandırdığını ima ediyor. Kendisine yöneltilen suçlamalara ve savcılar tarafından kabul edilen tutuklanma emrine rağmen Kwon’un internette aktif olması oldukça garip. Ek olarak, Terra’nın kurucusu dava hakkında yorum yapmaktan ve röportaj vermekten de kaçınmadı. Bazıları Kwon‘un bu davranışını cesur olarak görürken, bazıları muhtemelen avukatlarından böyle bir tavsiye aldığını tahmin ediyor. Kwon’nun röportajı kripto topluluğunda heyecan yarattı. Şüphesiz birçok insan Terra’nın çöküşü ve dolandırıcılık iddiaiarı ile ilgili önemli sorular soracak.

Kwon’un nerede olduğu hala bilinmiyor ve yetkililer yöneticinin kaçak durumda olduğunu belirtiyor. Terra Vakfı, Wall Street Journal‘a (WSJ) gönderdiği yakın tarihli bir notta, mağdur Terra yatırımcılarından aldığı sayısız tehdit nedeniyle Kwon’un konumunun gizli tutulduğunu iddia ederek raporu yalanladı. Podcast’in yakında gerçekleşmesini beklenen Terra topluluğu, Kwon’un kendisine yönelik suçlamalara açıklık getirmesini ve muhtemelen ekosistem token’larının yeniden toplanmasına yardımcı olmasını umuyor.