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SON DAKİKA: Merakla Bekleniyordu, Binance On Milyonlarca Dolar Yaktı!

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, merakla beklenen BNB yakımının yapıldığını duyurdu.
11:54
13 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, merakla beklenen BNB yakımının gerçekleştirildiğini duyurdu. Borsadan yapılan duyuruda 21’nci BNB yakımının tamamlandığı ve bu yakımda yaklaşık 574.2 milyon dolar değerinde 2 milyon 65 bin 152 BNB’nin yakımının yapıldığı açıklandı.

Merakla Bekleniyordu

Geçtiğimiz günlerde zincirler arası köprü hack’i ile BNB Chain’den 100 milyon dolardan fazla fonun çalınmasının ardından sarsılan BNB fiyatının kısa vadede toparlanmasını sağlayacak müjdeyi Binance CEO’su Changpeng Zhao vermişti. Zhao, 12 Ekim’de kişisel Twitter hesabından “BNB yakımı yakında olacak” diyerek müjdesini verdiği yakımın gerçekleştiği açıklandı.

Binance tarafından yapılan duyuruda 21’nci otomatik BNB yakım işleminin tamamlandığı belirtildi. Duyuruda, son otomatik yakım sürecinde yaklaşık 574.2 milyon dolar değerinde 2 milyon 65 bin 152 BNB’nin yakımının yapıldığı belirtildi. Bir önceki çeyrekte yapılan 20’nci BNB yakımın 1 milyon 959 bin 595 BNB’nin yakımı yapılmıştı.

BNB Yakım Süreci

BNB ve Binance’in 2017’de piyasaya sürülmesinden bu yana, 100 milyon BNB’yi veya toplam arzın yarısının bir yakım işlemiyle dolaşımdan kaldırılması planlanıyor. Yakımı yapılan BNB’nin miktarı Auto-Burn (Otomatik Yakım) formülüne göre otomatik olarak hesaplanıyor ve 2021’in son çeyreğinde uygulamaya alınan yakım mekanizması ile yılın her çeyreğinde otomatik olarak yakılarak dolaşımdan çıkarılıyor. BNB’nin otomatik yakım mekanizması, merkezi kripto para borsası Binance‘dan bağımsız olarak denetlenebilir, objektif bir süreç sağlıyor.

Binance, yakımlarla doğrudan doğruya arz-talep sürecinin desteklenerek BNB fiyatını yükseltmeyi hedefliyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, BNB yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,44 düşüşle 265,80 dolardan işlem görüyor.

Ayrıntılar geliyor…

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