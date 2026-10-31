RIPPLE (XRP)

Binance’teki XRP rezervi iki günde 220 milyon adet azaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance’te $XRP rezervi iki günde 2,69 milyardan 2,47 milyara düştü.
  • 📉 Aynı dönemde Bybit 306 milyondan 286 milyona, Bithumb 1,847 milyardan 1,837 milyara geriledi.
  • 🧭 Aralık 2022’den bu yana en düşük Binance rezervi görülürken fiyatta net bir tepki oluşmadı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

XRP’de borsalarda tutulan arz son günlerde belirgin biçimde geriledi. Zincir üstü veriler, özellikle Binance’teki XRP rezervinin kısa sürede sert düştüğünü gösterirken, benzer yönlü hareketin Bybit ve Bithumb gibi diğer büyük platformlarda da görüldüğü aktarıldı.

İçindekiler
1 Borsalardaki XRP bakiyesi geriledi
2 Düşüş diğer platformlara da yayıldı
3 Talep yorumu temkinli kaldı

Borsalardaki XRP bakiyesi geriledi

CryptoQuant verilerine göre Binance’te tutulan XRP miktarı 28 Ekim’de 2,69 milyar seviyesindeyken 30 Ekim itibarıyla 2,47 milyar adede indi. Böylece iki gün içinde 220 milyondan fazla XRP borsadan çıktı. Bu değişim, yaklaşık %8,18’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Binance’teki seviye, Aralık 2022’den bu yana görülen en düşük XRP rezervi olarak öne çıktı. Borsalarda hazır bekleyen varlık miktarının azalması, satış için erişilebilir arzın daraldığını gösterse de bunun tek başına kesin bir yön sinyali vermediği belirtiliyor.

CryptoQuant verileri, Binance’teki XRP rezervinin Aralık 2022’den bu yana en düşük seviyeye indiğini ve iki günde 220 milyondan fazla XRP’nin çekildiğini gösteriyor.

Düşüş diğer platformlara da yayıldı

Aynı dönemde Bybit tarafında da XRP bakiyesinde gerileme görüldü. Borsanın rezervi 306 milyon XRP’den 286 milyon XRP’ye düştü. Bithumb’da ise 1,847 milyar XRP olan bakiye 1,837 milyar XRP’ye indi. Bu platformdaki azalma yaklaşık %0,54 oldu.

Birden fazla büyük borsada eş zamanlı düşüş görülmesi, işlem platformlarında tutulan toplam XRP arzının daraldığına işaret ediyor. Buna karşın fiyat tarafında aynı ölçüde net bir tepki oluşmadı ve XRP dalgalı seyrini korudu.

Bu tür gelişmelerin ardından yatırımcılar, hangi borsada ne kadar varlık kaldığını ve fiyat hareketiyle rezerv değişimi arasındaki ilişkiyi daha yakından izliyor. CryptoAppsy, bu süreçte anlık grafiklerle XRP fiyatındaki oynaklığı takip etmeyi ve coin’e özel haber akışıyla borsa rezervlerindeki değişimin yansımalarını tek ekranda görmeyi kolaylaştırıyor.

Talep yorumu temkinli kaldı

Borsalardan varlık çıkışı çoğu zaman alım eğilimiyle ilişkilendirilse de bu veri tek başına kesin biçimde birikim yapıldığını göstermiyor. Rezervlerin düşmesi, yalnızca işlem için hazır bekleyen XRP miktarının azaldığını ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, talebin sabit kalması halinde daha düşük borsa bakiyeleri kısa vadeli satış baskısını sınırlayabilir. Yine de mevcut tablo, zincir üstü veriler ile fiyat davranışı arasında doğrudan ve anlık bir uyum olmadığını gösteriyor.

Bybit ve Bithumb verileri de düşüşe işaret ederken, daha düşük borsa bakiyeleri her zaman yatırımcıların XRP biriktirdiği anlamına gelmiyor.

Bu nedenle XRP’deki son arz daralması, piyasanın genelindeki satış baskısından tamamen ayrışmış net bir fiyat dönüşü olarak okunmuyor. Ancak büyük borsalardaki rezervlerin kısa sürede gerilemesi, varlığın arz dinamikleri açısından yakından izlenen başlıklardan biri haline geldi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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