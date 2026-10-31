Kripto Para

Binance saldırısında 18.270 BTC çalındı, Kuzey Kore izi güçlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance saldırısında 18.270 BTC çalındı ve tutar yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaştı.
  • 📌 TRM Labs, $BTC transferlerinin arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubunun olabileceğini değerlendiriyor.
  • 🧭 Binance, toplam 6,3 milyar dolarlık kaybın 3 milyar dolarını dondurdu ve 2 Kasım için rezerv güncellemesi planladı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Binance’e yönelik siber saldırıda 18.270 Bitcoin çalındı. Coin başına 78.500 dolar seviyesine göre hesaplandığında toplam tutar yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaşıyor. Bu miktar, Tesla’nın açıkladığı 11.509 BTC’lik varlığını geride bırakırken El Salvador’un resmi rezervinde bulunan yaklaşık 7.820 BTC’nin de iki katından fazla bir seviyeye işaret ediyor.

İçindekiler
1 Saldırının boyutu ve ilk bulgular
2 Fon hareketleri ve dondurulan varlıklar
3 Binance’in karşılık planı ve işlemler

Saldırının boyutu ve ilk bulgular

Çalınan Bitcoin miktarı, SpaceX’in kamuya açıklanan 18.712 BTC’lik varlığına da oldukça yaklaştı. Aradaki fark 442 BTC ile sınırlı kaldı. El Salvador’un Eylül 2021’de başlattığı Bitcoin alımlarıyla oluşturduğu ulusal rezervle karşılaştırıldığında, saldırganların tek blok içinde doğrulanan transferlerle yaklaşık 2,3 kat daha fazla Bitcoin taşıdığı görülüyor.

TRM Labs, saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubunun bulunduğunu yüksek güvenle değerlendirdi. Şirket, blockchain istihbaratı alanında çalışan ve dijital varlık hareketlerini izleyen bir araştırma kuruluşu olarak biliniyor.

Mini sözlük: TraderTraitor, Kuzey Kore ile ilişkilendirilen ve özellikle kripto şirketlerini hedef alan bir siber saldırı kümesi olarak anılıyor. Bu tür gruplar genellikle sosyal mühendislik ve zararlı yazılım yoluyla şirket sistemlerine sızıyor.

TRM Labs, saldırının Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubu tarafından gerçekleştirildiğini yüksek güvenle değerlendiriyor.

Binance ise saldırganı doğrudan isimlendirmedi. Borsa, ilk incelemede bir mühendisin ele geçirilmiş dizüstü bilgisayarına odaklanıldığını, ancak daha sonra ek ihlal noktalarının da tespit edildiğini açıkladı. Şirket, cüzdanlara ait özel anahtarların sızdığına dair bir bulguya ulaşılmadığını bildirdi.

Fon hareketleri ve dondurulan varlıklar

Bitcoin çıkışı perşembe günü ABD doğu saatiyle yaklaşık 16.20’de gerçekleşti. İnternete bağlı ve müşteri çekimlerini karşılamak için kullanılan sıcak cüzdandan yeni bir adrese 11 işlemle transfer yapıldı. Ardından bu tutar 19 farklı adrese bölündü. Bu adreslerin 17’sinde tam 1.000 BTC, diğer ikisinde ise yaklaşık 833 BTC ve 438 BTC bulunuyordu.

Cumartesi günü Asya işlemleri sırasında Binance, çalınan toplam yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlığın 3 milyar dolarlık bölümünün zincir üzerinde dondurulduğunu açıkladı. Bu sürece Tether ve Circle gibi stabilcoin ihraççılarının da katkı verdiği, ilgili adreslerden yapılacak transferlerin engellenebildiği belirtildi.

Binance, yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kaybın 3 milyar dolarlık bölümünün dondurulduğunu ve müşteri zararlarını karşılamak için 6,34 milyar doların üzerinde kaynak ayırdığını açıkladı.

Binance’in karşılık planı ve işlemler

Şirket, zararı karşılamak için 6,34 milyar dolardan fazla kurumsal fon ayırdığını duyurdu. Bunun 5 milyar dolarlık kısmı, hırsızlıktan etkilenen kripto varlıklar halinde zaten şirket bünyesinde bulunuyordu. Kalan bölüm için ise piyasadan alım ve özel anlaşmalarla temin süreci yürütülüyor.

Güvenlik kontrolleri nedeniyle para çekme işlemleri geçici olarak durduruldu. Binance, müşteri bakiyelerinin karşılığını ve elindeki varlıkları gösterecek güncellenmiş rezerv kanıtını 2 Kasım Pazartesi günü yayımlamayı planladığını bildirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance, 6,3 milyar dolarlık saldırı sonrası çekimleri pazar günü açabilir

Claude Code eklentisindeki arka kapı geliştiriciler için risk oluşturdu

Elon Musk: “Yapay zeka ajanları gelecekte kripto hırsızlığı yapacak”

ECB Başkanı Christine Lagarde 2027’de görevinden ayrılacağını açıkladı

PEPE ve SHIB arasındaki piyasa değeri farkı 1,06 milyar dolara indi

Türkiye’nin kripto haritası: İşlem yapanların oranı %37’ye çıktı

Güney Kore kripto vergisini 2029’a kadar ertelemeye hazırlanıyor

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu’da satış baskısı artarken yeni düşüş riski büyüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Inu’da satış baskısı artarken yeni düşüş riski büyüyor
SHIBA INU (SHIB)
Bitcoin 200 günlük ortalamayı test ederken altcoinlerde satış derinleşti
BINANCE COIN (BNB)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?