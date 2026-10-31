Binance saldırısında 18.270 BTC çalındı, Kuzey Kore izi güçlendi

Binance’e yönelik siber saldırıda 18.270 Bitcoin çalındı. Coin başına 78.500 dolar seviyesine göre hesaplandığında toplam tutar yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaşıyor. Bu miktar, Tesla’nın açıkladığı 11.509 BTC’lik varlığını geride bırakırken El Salvador’un resmi rezervinde bulunan yaklaşık 7.820 BTC’nin de iki katından fazla bir seviyeye işaret ediyor.

Saldırının boyutu ve ilk bulgular

Çalınan Bitcoin miktarı, SpaceX’in kamuya açıklanan 18.712 BTC’lik varlığına da oldukça yaklaştı. Aradaki fark 442 BTC ile sınırlı kaldı. El Salvador’un Eylül 2021’de başlattığı Bitcoin alımlarıyla oluşturduğu ulusal rezervle karşılaştırıldığında, saldırganların tek blok içinde doğrulanan transferlerle yaklaşık 2,3 kat daha fazla Bitcoin taşıdığı görülüyor.

TRM Labs, saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubunun bulunduğunu yüksek güvenle değerlendirdi. Şirket, blockchain istihbaratı alanında çalışan ve dijital varlık hareketlerini izleyen bir araştırma kuruluşu olarak biliniyor.

Mini sözlük: TraderTraitor, Kuzey Kore ile ilişkilendirilen ve özellikle kripto şirketlerini hedef alan bir siber saldırı kümesi olarak anılıyor. Bu tür gruplar genellikle sosyal mühendislik ve zararlı yazılım yoluyla şirket sistemlerine sızıyor.

TRM Labs, saldırının Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubu tarafından gerçekleştirildiğini yüksek güvenle değerlendiriyor.

Binance ise saldırganı doğrudan isimlendirmedi. Borsa, ilk incelemede bir mühendisin ele geçirilmiş dizüstü bilgisayarına odaklanıldığını, ancak daha sonra ek ihlal noktalarının da tespit edildiğini açıkladı. Şirket, cüzdanlara ait özel anahtarların sızdığına dair bir bulguya ulaşılmadığını bildirdi.

Fon hareketleri ve dondurulan varlıklar

Bitcoin çıkışı perşembe günü ABD doğu saatiyle yaklaşık 16.20’de gerçekleşti. İnternete bağlı ve müşteri çekimlerini karşılamak için kullanılan sıcak cüzdandan yeni bir adrese 11 işlemle transfer yapıldı. Ardından bu tutar 19 farklı adrese bölündü. Bu adreslerin 17’sinde tam 1.000 BTC, diğer ikisinde ise yaklaşık 833 BTC ve 438 BTC bulunuyordu.

Cumartesi günü Asya işlemleri sırasında Binance, çalınan toplam yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlığın 3 milyar dolarlık bölümünün zincir üzerinde dondurulduğunu açıkladı. Bu sürece Tether ve Circle gibi stabilcoin ihraççılarının da katkı verdiği, ilgili adreslerden yapılacak transferlerin engellenebildiği belirtildi.

Binance, yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kaybın 3 milyar dolarlık bölümünün dondurulduğunu ve müşteri zararlarını karşılamak için 6,34 milyar doların üzerinde kaynak ayırdığını açıkladı.

Binance’in karşılık planı ve işlemler

Şirket, zararı karşılamak için 6,34 milyar dolardan fazla kurumsal fon ayırdığını duyurdu. Bunun 5 milyar dolarlık kısmı, hırsızlıktan etkilenen kripto varlıklar halinde zaten şirket bünyesinde bulunuyordu. Kalan bölüm için ise piyasadan alım ve özel anlaşmalarla temin süreci yürütülüyor.

Güvenlik kontrolleri nedeniyle para çekme işlemleri geçici olarak durduruldu. Binance, müşteri bakiyelerinin karşılığını ve elindeki varlıkları gösterecek güncellenmiş rezerv kanıtını 2 Kasım Pazartesi günü yayımlamayı planladığını bildirdi.