Nasdaq’ta işlem gören K Wave Media, yaklaşık 6 milyon dolarlık borcunu azaltmak için elindeki 88 BTC’nin tamamını sattı

Güney Kore merkezli ve Nasdaq’ta KWM koduyla işlem gören K Wave Media, elindeki 88 Bitcoin‘in tamamını satarak kripto varlık pozisyonunu tamamen kapattı. BitcoinTreasuries.NET verilerine göre 2 Temmuz tarihinde görülen satış, şirketin yaklaşık 6 milyon dolarlık borcunu azaltma hedefiyle yapıldı. Bu işlemle birlikte K Wave Media’nın bilançosunda artık herhangi bir kripto para kalmadı.

Bitcoin birikim planı sona erdi

Bu satış, K Wave Media’yı bilançosunda Bitcoin taşıyan halka açık şirketler listesinden çıkardı. Şirket daha önce 1 milyar dolarlık finansman kapasitesi oluşturmayı ve 10 bin BTC biriktirmeyi hedefleyen iddialı bir plan açıklamıştı. Ancak bu yönelim kalıcı olmadı.

K Wave Media, Mayıs 2026’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu 6 K bildiriminde, Bitcoin hazine fonunda kalan kaynağın 485 milyon dolara kadar olan bölümünü yapay zeka odaklı altyapı yatırımlarına ayırmayı planladığını duyurdu. Bu kapsamda veri merkezleri, GPU işlem gücü ve ilgili şirket satın almaları öne çıktı.

K Wave Media yönetimi, kurumsal Bitcoin hazinesi yaklaşımından uzaklaşarak odağı yapay zeka altyapısına çevirdi ve bu alanı gelişen bir pazar olarak tanımladı.

Şirketin üst yöneticisi Ted Kim, o dönemde önceliğin kurumsal Bitcoin birikiminden çok yapay zeka altyapısında temel oluşturmak olduğunu söyledi. K Wave Media, medya ve teknoloji odaklı faaliyetleri bulunan Güney Kore merkezli bir şirket olarak son dönemde iş modelini yeniden şekillendirmeye çalışıyor.

Bilanço gücü belirleyici oldu

K Wave Media’nın 88 BTC’lik pozisyonu, Strategy’nin 843.706 BTC’lik rezerviyle kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldı. Buna rağmen son satış, şirketlerin Bitcoin tutma kapasitesinde sadece fiyat hareketlerinin değil, bilanço dayanıklılığı ile sermaye dağıtım tercihlerinin de belirleyici olduğunu gösterdi.

Özellikle dış finansmana dayanarak Bitcoin biriktiren şirketler için likidite baskısı daha kritik hale gelebiliyor. K Wave Media da ana odağını BTC’den yapay zeka altyapısına kaydırdıktan sonra, borç yükünü hafifletmek ve nakit esnekliğini korumak için tüm Bitcoin varlığını elden çıkardı.

Kurumsal Bitcoin hazinesi modelini 2020’de yaygınlaştıran Strategy sonrasında farklı şirketler farklı yollar izledi. Prenetics, özkaynakla başlayan yaklaşımını IM8 sağlık işine yönelterek yeni BTC alımlarını durdurdu. Smarter Web Company ise 10 yıllık planı doğrultusunda hisse ihracı ve dönüştürülebilir tahvillerle Bitcoin toplamayı sürdürdü. İspanya merkezli Vanadi Coffee de hissedar onaylı sermaye artışlarıyla uzun vadeli birikim stratejisi izliyor.

Yeniden yapılanma adımları hızlandı

Bitcoin çıkışı, şirketin daha geniş kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak öne çıkıyor. K Wave Media, Haziran 2026 başında Solaire ile yaptığı hisse alım anlaşmasını sonlandırdı ve yaklaşık 9,8 milyon adi hisseyi emekliye ayırmayı planladığını açıkladı. Bu miktar, dolaşımdaki hisselerde yaklaşık yüzde 13 azalma anlamına geliyor.

Şirket ayrıca 18 Haziran 2026’da Nasdaq’tan, asgari piyasa değeri şartı açısından uyumsuzluk bildirimi aldı. K Wave Media yönetimi, yeniden uyum sağlamak için adım atacağını belirtti. 10 Temmuz 2026’da yapılması planlanan hissedar toplantısında şirket adının Talivar Technologies olarak değiştirilmesi de oylanacak.

Yaklaşık 6 milyon dolarlık borç yükü bulunan şirket, likiditeyi korumak amacıyla 88 BTC’nin tamamını satarak bilançosundaki kripto varlıkları sıfırladı.

Küçük ölçekli diğer Bitcoin hazine şirketlerinin benzer bir yol izleyip izlemeyeceği, önümüzdeki aylarda Bitcoin fiyatının seyrine ve şirketlerin finansman erişimine bağlı olacak. Özellikle yüksek seviyelerden alım yapan ve borç baskısı taşıyan şirketler, varlığı elde tutmak ile yükümlülükleri karşılamak için satış yapmak arasında benzer bir tercihle karşı karşıya kalabilir.