FBI Direktörü Kash Patel, 21 Kasım’daki $100 bin ile $250 bin arası Strategy hissesini 6 aydan uzun süre sonra bildirdi

FBI Direktörü Kash Patel’in, Bitcoin rezerviyle öne çıkan Strategy hisselerinde yaptığı altı haneli alımı yasal sürede bildirmediği ortaya çıktı. Patel’in 21 Kasım’da 100.001 dolar ile 250.000 dolar arasında Strategy hissesi satın aldığı, ancak bu işlemi 26 Mayıs’a kadar kamuya açıklamadığı belirtildi.

Geciken bildirim tartışma yarattı

Patel, ABD Hükümet Etigi Ofisi’ne gönderdiği bildirimde işlemin “yanlışlıkla atlandığını” ve bunun belirtilmeyen bir iletişim aksaklığından kaynaklandığını kaydetti. Buna karşın kamu denetimi alanında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar, gecikmenin federal etik kurallarına aykırı olduğunu savunuyor.

ABD’de yürürlükte bulunan STOCK Act uyarınca, üst düzey yürütme organı yetkililerinin 1.000 doların üzerindeki bireysel hisse işlemlerini 45 gün içinde kamuya açıklaması gerekiyor.

Mini sözlük: STOCK Act, ABD’de kamu görevinde bulunan üst düzey isimlerin finansal işlemlerini belirli süre içinde açıklamasını zorunlu kılan düzenlemedir. Amaç, içeriden bilgi kullanımı ve çıkar çatışması riskini azaltmaktır.

Patel’in gecikmeli bildiriminin yasayı ihlal ettiği, bunu daha yumuşak ifade etmenin mümkün olmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Strategy bağlantısı inceleme altında

İşlem, Strategy’nin Bitcoin biriktirme stratejisi ve kamu kurumlarıyla geçmiş iş ilişkileri nedeniyle ayrıca dikkat çekti. Şirket kendisini bir Bitcoin hazine şirketi olarak tanımlıyor ve ana rezerv varlığı olarak BTC tutuyor.

2020’den bu yana Strategy’nin 847.363 BTC topladığı, bu varlıkların toplam değerinin 50 milyar doların üzerine çıktığı kaydedildi. Strategy, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e dolaylı erişim sağlamak için yakından izlediği şirketlerden biri olarak biliniyor.

Adalet Bakanlığı çıkar çatışması görmedi

28 Mayıs tarihli bir yazıda, Adalet Bakan Yardımcısı William Taylor, söz konusu alımın çıkar çatışması oluşturmadığını bildirdi. Ancak hükümet denetimi alanındaki bazı isimler bu değerlendirmeye katılmadı ve federal yetkililerin bireysel hisse alım satımının tamamen yasaklanması çağrısını yineledi.

William Taylor, 28 Mayıs tarihli yazısında hisse alımının çıkar çatışması sayılmadığını bildirdi.

Hisse performansı dikkat çekti

Patel’in alım yaptığı tarihten bu yana Strategy hisselerinin yaklaşık yarı yarıya değer kaybettiği belirtildi. Buna rağmen şirket, kurumsal kripto yatırımlarında merkezi konumunu koruyor.

Öte yandan FBI, kripto varlıklarla bağlantılı dolandırıcılık dosyalarında aktif rol üstleniyor. Kurum özellikle sahte yatırım planlarına yönelik soruşturmalar yürütürken, Patel daha önce teşkilatın bu alandaki performansını öven açıklamalar yapmıştı.