Bitcoin'i (BTC) fidye olarak talep eden kötü niyetli şahsa mahkeme tarafından şok karar! Milyonlarca dolar değerinde Bitcoin'e el kondu!

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Kanada kökenli bir bilgisayar korsanı ABD hükümetine yönelik fidye yazılımı saldırılarından dolayı onlarca yıl hapis cezasına çarptırılırken, ABD hükümeti şahsa ait milyonlarca dolar değerinde Bitcoin’e (BTC) el koydu.

20 Yıl Hapis

Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) yapılan yeni bir basın açıklamasına göre, 35 yaşındaki Sebastian Vachon-Desjardins, NetWalker fidye yazılımı saldırılarındaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca kötü niyetli şahsa ait yakalandığı dönemde yaklaşık olarak 21,5 milyon dolar değerinde Bitcoin’e mahkeme kararınca el koyuldu.

ABD yetkilileri Windows tabanlı sistemlerden bilgileri şifreleyerek, sızdırarak ve verilerin şifresinin çözülmesi karşılığında Bitcoin’i fidye olarak talep eden ve tüm dünyadaki yatırımcıları hedef alan NetWalker hacklerinin arkasındaki isim olarak Sebastian Vachon-Desjardins’in olduğu iddia ediyorlar. Kötü niyetli şahsın hedefleri arasında şirketler, belediyeler, kolluk kuvvetleri, kolejler, üniversiteler ve okul bölgeleri gibi eğitim alanları da vardı.

“Kripto Para Saldırılarına Örnek Ceza”

Yapılan basın açıklamasına göre kötü niyetli şahıs ayrıca mağdurlara şantaj yapmak ve sıkıntılı süreçten yararlanmak adına Covid-19 salgını sırasında sağlık hizmeti sağlayıcılarını özel olarak hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Ceza Birimi’nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, cezanın son dönemlerde oldukça artan kripto para saldırılarına karşın örnek bir karar olduğunu belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Davalı, yüksek değerli fidye yazılımı kurbanlarını belirleyip onlara saldırdı ve kurbanların verilerini şifreleyip çalmanın neden olduğu kaostan faydalandı. Bugünkü ceza, fidye yazılımı aktörlerinin suçları nedeniyle önemli sonuçlarla karşılaşacağını gösteriyor ve Bakanlığın fidye yazılımı planlarına katılan aktörleri takip etme konusundaki kararlı bağlılığının bir örneği.

Öte yandan Ocak 2021 tarihinde Vachon-Desjardins’ın tutuklandığı sırada yetkililer kötü niyetli şahsın evini aradı ve yazı kaleme alındığı tarih itibariyle yaklaşık 14.5 milyon dolar değerinde olan 719 BTC’ye yaklaşık 544.000 dolara el koydu.