Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, 2026’nın ilk yarısında kripto bağlantılı 77 kaçırma ve haraç girişimi kaydedildiğini açıkladı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, 2026’nın ilk yarısında kripto varlıklarla bağlantılı 77 kaçırma, haraç veya haraç girişimi vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı, 2025 yılının tamamında kaydedilen 45 olayın belirgin şekilde üzerine çıktı.

Hükümetten daha kapsamlı güvenlik planı

Nuñez, dijital varlık sektörüne yönelik saldırılara karşı daha iddialı bir yaklaşım benimseyeceklerini söyledi. Fransa hükümeti, sektöre daha fazla destek verme taahhüdüyle birlikte güvenlik önlemlerini üç ayaklı bir planla güçlendirmeyi hedefliyor.

Laurent Nuñez, Dijital Varlıkların Gelişimi Derneği ADAN’a hitaben, olayların son derece ciddi olduğunu ve sektör temsilcilerinin endişelerinin meşru görüldüğünü vurguladı.

Plan kapsamında suç ağları çoğu zaman yurt dışında faaliyet gösterdiği için istihbarat paylaşımının artırılması, ADAN ile iş birliğinin derinleştirilmesi ve güvenlik birimleri arasındaki operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesi öne çıkıyor. ADAN, Fransa’daki dijital varlık ekosistemini temsil eden başlıca sektör kuruluşları arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Wrench attack, saldırganların dijital cüzdan ya da kripto varlıklara erişim sağlamak için teknik yöntemler yerine fiziksel tehdit ve şiddet kullanması anlamına gelir. ADAN ise Fransa’da dijital varlık şirketleri ve profesyonellerini temsil eden bir sektör kuruluşudur.

Kripto sahipleri için uyarı ve koruma sistemi devrede

Fransa, kripto varlık sahiplerini hedef alan fiziksel saldırıların yoğunlaştığı ülkelerden biri haline geldi. ADAN verilerine göre ülkede nüfusun yaklaşık %11’i kripto varlık bulunduruyor ve bu oran yaklaşık 7,3 milyon kişiye karşılık geliyor.

Yetkililer bu yıl kripto yatırımcıları ve sektör profesyonelleri için özel bir önleme platformu ile hızlı uyarı ve koruma sistemini devreye aldı. Nuñez, bu sisteme şimdiye kadar 724 kişinin kayıt yaptırdığını belirtti.

Acil durum önlemleri kapsamında 200 kişi gözaltına alındı veya yakalandı. Nuñez, cuma günü yaşanan son vakalardan birinde saldırganın, mağdurun acil kimlik hattını kullanmasının da etkisiyle sekiz saat içinde yakalandığını söyledi.

Avrupa genelinde saldırılar artıyor

Blockchain güvenlik şirketi CertiK, mayıs ayında yayımladığı değerlendirmede, 2026’nın ilk dört ayında dünya genelindeki fiziksel zorlama temelli kripto saldırılarının geçen yılın aynı dönemine göre %41 arttığını bildirdi. Şirket, vakaların büyük bölümünün Avrupa’da görüldüğünü kaydetti.

CertiK, Fransa’nın bu tür ihlallerde dünyada en fazla hedef alınan ülkeler arasında yer aldığını ve ülkedeki saldırıların odak noktasına dönüştüğünü belirtiyor.

CertiK, Fransa’daki tabloyu sektörün önde gelen şirketleri ve yöneticilerinin ülkede yoğun şekilde bulunmasına, topluluk içinde kişisel görünürlüğün yüksek olmasına ve geçmişte yaşanan veri sızıntılarının etkisine bağladı.

Ledger vakası riskleri yeniden gündeme taşıdı

Fransız donanım cüzdan üreticisi Ledger’in kurucu ortaklarından David Balland, Ocak 2025’te partneriyle birlikte kaçırılmış ve fidye amacıyla alıkonulmuştu. Polis operasyonuyla kurtarılan olay, sektörde fiziksel güvenlik risklerini yeniden öne çıkardı.

Ledger, 2020 yılında müşteri veritabanına yönelik büyük bir siber ihlal yaşamıştı. Saldırı sonucunda 270 binden fazla kişisel kayıt sızdırıldı. Bu veri sızıntısının ardından kimlik avı girişimleri ve fiziksel tehdit içeren kripto saldırılarında uzun süreli artış görüldü.