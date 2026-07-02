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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 1 Temmuz 2026’da $60.000 eşiğinin üzerine çıkarak günlük %3,7 yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 1 Temmuz 2026'da 57.803 dolardan toparlanarak 60.000 doların üzerine çıktı ve $BTC piyasasında gün içi %3,7 yükseldi.
  • 📉 ABD spot Bitcoin ETF'leri haziranda 4,5 milyar dolar çıkış gördü ve bu tutar şimdiye kadarki en yüksek aylık seviye oldu.
  • 🏦 Kevin Warsh, enflasyon baskılarının azaldığını söylerken Fed'in %2 hedefinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.
  • 📊 Bitcoin, yıl başından bu yana %32 geriledi ve ekim ayındaki zirvesinin %50'den fazla altında kaldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin, 1 Temmuz 2026 işlem gününde yeniden 60.000 doların üzerine çıktı. Fiyattaki toparlanmada, ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyon baskılarının azaldığına işaret eden açıklamaları etkili oldu. Açıklamalar, kripto varlıklar açısından zorlu geçen çeyreğin ardından piyasalara kısa süreli rahatlama sağladı.

İçindekiler
1 Gün içi sert dalgalanma izlendi
2 Zayıf çeyrek ve faiz baskısı öne çıktı
3 Spot Bitcoin ETF’lerinden rekor çıkış geldi

Gün içi sert dalgalanma izlendi

Günün erken saatlerinde Bitcoin 57.803 dolara kadar gerileyerek son 22 ayın en düşük seviyesini gördü. Daha sonra yönünü yukarı çeviren varlık, ABD’de öğleden sonraki saatlerde 60.807 dolar civarında işlem gördü. Bu seviye, gün içinde yaklaşık %3,7 artışa işaret etti.

Piyasada teknik görünümü değerlendiren Daan Crypto Trades, Bitcoin’in tüm boğa döngüsü üzerinden hesaplanan 0.618 Fibonacci geri çekilme seviyesine temas ettiğini söyledi. Analist, bu bölgenin 2024 yazındaki konsolidasyon dipleriyle örtüştüğünü ve önceki döngülerde benzer alanlarda tepki yükselişleri görüldüğünü aktarıyor.

Mini sözlük: Fibonacci geri çekilme, teknik analizde fiyatın önceki yükseliş veya düşüş hareketinin ne kadarını geri aldığını ölçmek için kullanılan oranlar dizisidir. 0.618 seviyesi, yatırımcıların en sık izlediği destek ve direnç alanları arasında yer alır.

ABD’de fiyat istikrarını sağlayacağız ve enflasyonun %2 hedefinin üzerinde kalmasını kabul etmeyeceğiz.

Ted Pillows ise Bitcoin 60.000 doların altında kaldığı sürece satıcıların üstünlüğünü koruduğunu belirtiyor. Bu nedenle gün içi toparlanmaya rağmen piyasanın yönü konusunda temkinli duruşun sürdüğü görülüyor.

Zayıf çeyrek ve faiz baskısı öne çıktı

Bitcoin, haziranda sona eren çeyrekte %14 değer kaybetti. Yıl başından bu yana düşüş %32’ye ulaştı. Fiyat, ekim ayında görülen zirvenin de %50’den fazla altında seyrediyor.

Fed’in haziran toplantısında sergilediği sıkı duruş, bu yıl en az bir ek faiz artışı beklentisini güçlendirdi. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sunmayan Bitcoin gibi varlıkların elde tutulma maliyetini artırıyor. Aynı dönemde yapay zeka bağlantılı hisselere yönelen ilgi de kripto piyasasından sermaye çıkışını hızlandırdı.

Spot Bitcoin ETF’lerinden rekor çıkış geldi

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, Haziran 2026 boyunca toplam 4,5 milyar dolarlık çıkış gördü. SoSoValue verilerine göre bu tutar, ürünlerin Ocak 2024’te işlem görmeye başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek aylık çıkış oldu.

GöstergeVeri
Haziran 2026 toplam ETF çıkışı$4,5 milyar
Önceki aylık rekorŞubat 2025’te $3,48 milyar
BlackRock iShares Bitcoin Trust çıkışı$3,55 milyar
Toplam net varlık$70,9 milyar

Haziran ayındaki çıkışlar, Şubat 2025’te görülen 3,48 milyar dolarlık önceki rekoru yaklaşık %29 aştı. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonu tek başına 3,55 milyar dolarlık çıkışla öne çıktı. ABD spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlık değeri yıl içindeki 110 milyar doların üzerindeki seviyelerden 70,9 milyar dolara geriledi.

Daan Crypto Trades, önceki döngülerde benzer teknik bölgelerde rahatlama yükselişleri görüldüğünü, ancak bu döngünün geçmiş örneklerden farklı özellikler taşıdığını vurguluyor.

Buna karşın, ETF’lerin piyasaya sürülmesinden bu yana kümülatif net girişler 51 milyar doların üzerinde kalmayı sürdürdü. Son haftalardaki yoğun çıkışlara rağmen uzun vadeli toplam akışın halen pozitif bölgede bulunması dikkat çekti.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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