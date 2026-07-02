XRP’de cüzdan artışı üç ayın zirvesine çıktı! 1,10 dolar eşiğinde neler yaşandı?

XRP fiyatı 1,00 dolar çevresinde birikim işaretleri verirken, zincir üstü veriler ve büyük yatırımcı hareketliliği kısa vadede dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Buna karşın fiyatın 1,10 doların altında kalması, yükseliş görünümünün henüz tam olarak güç kazanmadığını gösterdi.

Ağ verileri ve fon akışları öne çıktı

XRP Ledger üzerinde bir günde 4.941 yeni cüzdan oluşturuldu. Bu seviye, son üç ayın en güçlü günlük artışı olarak kayda geçti. XRP Ledger, XRP işlemlerinin kaydedildiği açık kaynaklı blokzincir ağı olarak biliniyor.

CryptoQuant verilerine göre All CEX Whale vs Retail Spread oranı yüzde 50,9 oldu. Binance tarafındaki ölçüm ise yüzde 44,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, büyük yatırımcıların etkinliğinin arttığına, bireysel yatırımcıların ise daha temkinli kaldığına işaret etti.

XRP spot ETF’leri 29 Haziran’da 15,34 milyon dolar net giriş aldı. Bu toplamın 11,94 milyon dolarlık kısmını Bitwise karşıladı. Haziran ayı genelinde XRP ETF’lerine giren toplam tutar 62 milyon doları aşarken, kümülatif net akış yaklaşık 1,48 milyar dolara ulaştı.

XRP için ağ verileri ve büyük yatırımcı aktivitesi güç kazanırken, daha ikna edici bir toparlanma görünümü için fiyatın 1,10 doların üzerine yerleşmesi gerekiyor.

Fiyatta kısa vadeli kırılma denemesi

XRP, 2 Temmuz’da saat 04:16 UTC itibarıyla son 24 saatte yüzde 1,41 artışla 1,0613 dolara yükseldi. Ancak bu performans, genel kripto para piyasasının gerisinde kaldı ve hareketin halen sınırlı olduğu görüldü.

Asıl ivme 03:27 UTC’de geldi. XRP, 1,0560 dolar seviyesinin üzerine 5,34 milyonluk işlem hacmiyle çıktı. Bu hacim, önceki saatlik ortalamaya göre yüzde 1.433 artış anlamına geldi. Alımlar 03:27 ile 03:53 UTC arasında sürdü ve toplam hacim 11,31 milyona ulaştı. Bu süreçte fiyat seans içi zirve olarak 1,0665 doları test etti.

Kritik seviyeler yakından izleniyor

Teknik görünümde 1,00 dolar desteğinin üzerinde daha yüksek diplerin oluşması dikkat çekti. Son toparlanma denemesinde 1,0318 dolar ve 1,0410 dolar seviyeleri taban bölgesi olarak öne çıktı. 1,0560 dolar üzerindeki kırılma kısa vadeli yapıyı iyileştirse de, 1,0665 doların kalıcı biçimde aşılması gerekiyor.

24 saatlik toplam işlem hacmi yedi günlük ortalamanın yalnızca yüzde 5,95 üzerinde kaldı. Bu nedenle hareket, tam anlamıyla yeni bir trend değişimi olarak değerlendirilmiyor. XRP ayrıca 20 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,11 doların, 50 günlük ortalama olan 1,20 doların, 100 günlük ortalama olan 1,31 doların ve 200 günlük ortalama olan 1,52 doların altında işlem görüyor.

Momentum göstergelerinde dip seviyelerden toparlanma görülse de, RSI göstergesinin 33 civarında kalması ve Chaikin Money Flow verisinin negatif bölgede bulunması, alıcıların kontrolü tam olarak ele almadığını ortaya koydu.

Kısa vadede 1,0560 ile 1,0590 dolar aralığı korunması gereken ilk kırılma bölgesi olarak izleniyor. 1,0665 dolar ilk direnç, 1,10 ile 1,11 dolar bandı ise ana eşik konumunda bulunuyor. Fiyatın 1,10 doların üzerine çıkması halinde 1,20 dolar yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 1,04 doların altına sarkılması, 1,00 dolar desteğini yeniden odak noktasına taşıyabilir.