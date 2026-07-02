Ripple kurucusunun desteklediği komite, Colorado’daki ön seçimde Manny Rutinel’e $1 milyon destek sağladı

Colorado’nun 8. kongre bölgesindeki Demokrat Parti ön seçimini eyalet temsilcisi Manny Rutinel kazandı. İlerici çizgideki siyasetçi, oyların %60,9’unu alarak daha ılımlı tutumuyla öne çıkan eski eyalet temsilcisi Shannon Bird’ü geride bıraktı.

Kripto bağlantılı destek dikkat çekti

Rutinel’in kampanyası, kripto para bağlantılı bir siyasi oluşumdan gelen yüksek tutarlı destekle öne çıktı. Ripple’ın kurucularından Chris Larsen’in kurduğu You Can Push Back adlı Super PAC, aday için $1 milyonluk destek sağladı. Chris Larsen, Ripple ekosisteminin en bilinen isimleri arasında yer alıyor ve uzun süredir teknoloji ile siyaset kesişimindeki bağışlarıyla gündeme geliyor.

Mini sözlük: Super PAC, ABD siyasetinde adaylarla resmi olarak koordinasyon kurmadan sınırsız harcama yapabilen siyasi eylem komitesidir. Bu yapılar doğrudan adaya bağış yapmaktan çok, reklam ve kampanya iletişimi için bağımsız harcama yürütür.

Ripple’ın kurucularından Chris Larsen’in kurduğu You Can Push Back adlı Super PAC, Manny Rutinel’in kampanyasına $1 milyon destek verdi.

Mali desteğin büyüklüğü, yarışın ulusal ölçekte izlenen bir bölge için ne kadar kritik görüldüğünü de ortaya koydu. Colorado’nun 8. bölgesi, ülke genelindeki en çekişmeli kongre alanlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kasım ayında zorlu yarış bekleniyor

Ön seçimin ardından Rutinel, kasım ayında Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Gabe Evans ile karşı karşıya gelecek. Bölgenin dengeli siyasi yapısı nedeniyle genel seçim sürecinin sert geçmesi bekleniyor.

Rutinel, kampanyasında ilerici kimliğini öne çıkardı ve bazı demografik avantajlardan yararlandı. Özellikle Latin kökenli seçmen gruplarından güçlü destek aldı. Bu kesim, bölge nüfusunun yaklaşık %40’ını oluşturuyor.

Cumhuriyetçilerin seçim hesabı

Cumhuriyetçi çevreler, Bird yerine Rutinel ile karşılaşmayı daha elverişli görüyor. Bu değerlendirmede, salıncak bölge niteliği taşıyan bir seçim çevresinde ilerici bir adayın genel seçmende daha fazla dirençle karşılaşabileceği görüşü etkili oluyor.

Rutinel, ön seçimde oyların %60,9’unu alarak Shannon Bird’ü rahat farkla geride bıraktı ve Demokratların adayı oldu.

Cumhuriyetçi stratejistler, Rutinel’in daha sol çizgideki isimlerle birlikte göründüğü kareleri dolaşıma sokmaya başladı. Bu yaklaşımın, merkezde duran seçmenleri etkilemeye dönük bir kampanya hattının parçası olduğu değerlendiriliyor.

Pozisyonlarda yumuşama sinyali verdi

Rutinel ise genel seçim öncesinde bazı politik başlıklarda daha yumuşak bir tutum sergilemeye başladı. Önceki dönemde savunduğu herkes için sağlık sistemi yaklaşımından ve kaya gazı çıkarımına karşı duruşundan kısmen uzaklaştığı görüldü.

Bunun seçmen davranışını ne ölçüde etkileyeceği ise kasım ayına kadar netleşecek. Özellikle parti içindeki ideolojik yönelimlerden kaygı duyan seçmenlerin bu değişimi yeterli bulup bulmayacağı yakından izlenecek.