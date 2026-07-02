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Tether (USDT)

Tether, ABD yaptırımlarının ardından ISIS K ile bağlantılı 131 TRON cüzdanındaki USDT’yi dondurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tether, OFAC yaptırım listesinin güncellenmesinin ardından ISIS K ile bağlantılı 131 TRON cüzdanındaki USDT'yi dondurdu.
  • 📊 Listede 131 TRON ve 3 Monero adresi olmak üzere toplam 134 kripto para cüzdanı yer aldı.
  • 💰 Chainalysis verilerine göre bu ağdaki cüzdanlar 2023'ten beri 1,4 milyon doların üzerinde fon aldı ve $USDT akışında 880 bin doların üzerinde çıkış görüldü.
  • 🛡️ Tether, daha önce de iki TRON cüzdanında bulunan 344 milyon dolarlık USDT'yi bloke ederek uyum adımlarını büyüttü.
İlayda Peker
İlayda Peker

Tether, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin yaptırım listesini genişletmesinin ardından, ISIS K ile bağlantılı 131 TRON cüzdanında tutulan USDT bakiyelerini dondurdu. Güncellenen listede toplam 134 kripto para cüzdan adresi yer aldı. Bunların 131’i TRON, 3’ü ise Monero ağında bulunuyor.

İçindekiler
1 Yaptırım listesine 134 cüzdan eklendi
2 Tether tüm yaptırım kapsamındaki TRON adreslerini dondurdu
3 Uyum adımları son dönemde hızlandı

Yaptırım listesine 134 cüzdan eklendi

ABD’li düzenleyici kurum OFAC, Afganistan, Pakistan ve Orta Asya’nın bazı bölümlerinde faaliyet gösteren ISIS K’nin finansal ağıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni adresleri yaptırım kapsamına aldı. Böylece grubun mevcut yaptırım kaydına 134 yeni kripto para cüzdan tanımlayıcısı eklenmiş oldu.

Mini sözlük: OFAC, ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde yaptırımları uygulayan kurumdur. Kurum, yaptırım listesine eklediği kişi, şirket ve cüzdanlarla ABD bağlantılı finansal işlemleri kısıtlar.

Chainalysis, OFAC’ın ISIS K’ye yönelik yaptırımlarını güncelleyerek 131’i TRON ve 3’ü Monero ağında olmak üzere 134 kripto para cüzdanını tanımlayıcı olarak eklediğini duyurdu.

Blokzincir analiz şirketi Chainalysis verilerine göre yaptırım listesine alınan TRON cüzdanları 2023’ten bu yana 1,4 milyon doların üzerinde fon aldı. Aynı dönemde bu adreslerden 880 bin doların üzerinde transfer çıkışı gerçekleşti.

KalemVeri
Yaptırım listesine eklenen toplam adres134
TRON adresi131
Monero adresi3
2023’ten bu yana gelen fon$1,4 milyonun üzerinde
2023’ten bu yana gönderilen fon$880 binin üzerinde

Tether tüm yaptırım kapsamındaki TRON adreslerini dondurdu

Chainalysis, yaptırım kapsamındaki 131 TRON cüzdanının ana akım kripto para hizmetleriyle etkileşime girdiğini, bazı işlemlerde ise Suriye merkezli kripto para dönüştürme hizmetlerine fon aktardığını kaydetti. Tether de bu gelişmenin ardından yaptırım listesinde yer alan tüm TRON adreslerindeki USDT bakiyelerini bloke etti.

Doğrudan yaptırım uygulama yetkisi devlet kurumlarında bulunsa da, stabilcoin ihraççıları kamuya açık blokzincirlerde dolaşan tokenları teknik olarak dondurabiliyor. Bu nedenle yaptırım kararları, özellikle USDT gibi merkezi ihraççısı bulunan varlıklarda daha hızlı sonuç verebiliyor.

Tether, yaptırım kapsamındaki adreslerle bağlantılı tokenları dondurarak kolluk kuvvetleriyle eşgüdüm içinde hareket ettiğini ortaya koydu.

Uyum adımları son dönemde hızlandı

Son işlem, Tether’in kısa süre önce ABD’li makamların şüpheli yasa dışı faaliyet gerekçesiyle işaretlediği iki TRON cüzdanında bulunan 344 milyon dolarlık USDT’yi bloke etmesinin ardından geldi. Bu adım, şirketin şimdiye kadarki en büyük uyum operasyonları arasında gösterildi.

Tether, yetkili kurumlarla çalışmaya başladığından bu yana 4,4 milyar dolardan fazla dijital varlığı dondurduğunu açıkladı. Bunun yaklaşık 2,1 milyar dolarlık kısmı ABD kurumlarından gelen taleplerle bağlantılı. Şirket ayrıca 65 ülkede 340 kurumun dahil olduğu 2.300’den fazla soruşturmaya destek verdiğini bildirdi. Tether, USDT’nin ihraççısı olarak stabilcoin piyasasının en büyük şirketleri arasında yer alıyor.

Son yaptırım hamlesi, terörün finansmanı ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kripto para işlemlerine yönelik denetimin sıkılaştığını gösteriyor. Finans kuruluşları ile sanal varlık hizmet sağlayıcılarının, yeni eklenen cüzdan adreslerini tarama ve işlem izleme sistemlerine dahil etmesi bekleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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