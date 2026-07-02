XRP’de dikkat çeken ikilem büyüyor! 34 milyar token neyi değiştiriyor?

XRP, yıllardır süren piyasa tartışmalarının ötesinde artık doğrudan ağ verileri ve kullanım alanları üzerinden değerlendiriliyor. XRP Ledger, işlemleri 3 ila 5 saniye içinde sonuçlandırırken düşük ücret yapısını koruyor. Bu yapı, Ripple’ın sınır ötesi ödeme çözümlerinde XRP’yi işlevsel bir araç haline getiriyor.

Ağ kullanımında öne çıkan veriler

16 Haziran 2026’da XRP Ledger, 24 saat içinde 769.646 işlem gerçekleştirdi. Yılın daha yoğun dönemlerinde başarılı ödeme işlemlerinin 2,7 milyonun üzerine çıktığı görüldü. Bu tablo, ağdaki hareketliliğin yalnızca alım satım odaklı olmadığını, ödeme ve transfer kullanımının da belirgin bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Ağ, yalnızca değer transferiyle sınırlı kalmıyor. XRP Ledger üzerinde yerel otomatik piyasa yapıcı işlevleri ile oracle bağlantıları da bulunuyor. Böylece ağ, merkeziyetsiz finans tarafında temel altyapı unsurlarını da bünyesine katmış durumda.

Mini sözlük: Oracle, blokzincir dışındaki verileri zincir üzerindeki uygulamalara taşıyan altyapıdır. Otomatik piyasa yapıcı ise alım satım işlemlerinin emir defteri yerine likidite havuzları üzerinden yürütülmesini sağlayan sistemdir.

Arz yapısı tartışılmaya devam ediyor

CoinGecko verilerine göre dolaşımdaki XRP miktarı yaklaşık 62 milyar seviyesinde bulunuyor. Toplam arz ise 100 milyara yaklaşıyor. Buna karşılık 33 ila 34 milyar XRP halen emanet hesaplarında kilitli durumda yer alıyor.

Ripple, bu hesaplardan her ay en fazla 1 milyar XRP serbest bırakabilecek bir takvim uyguluyor. Dağıtılmayan tokenların yeniden emanet hesaplarına döndüğü belirtiliyor. Bu mekanizma belirli ölçüde şeffaflık sunsa da, elde tutulan büyük rezerv XRP için kıtlık temasını sınırlayan başlıca unsurlardan biri olarak görülüyor.

Uzun vadeli değerlendirmede temel soru, Ripple’ın ticari büyümesinin ne kadarının doğrudan XRP talebine dönüştüğü noktasında toplanıyor.

RLUSD etkisi ve talep dengesi

Ripple, ödeme altyapısında müşterilerine işlemleri XRP ile ya da şirketin stabilcoini RLUSD ile tamamlama seçeneği sunuyor. Bu durum, müşteri tabanı büyüse bile tüm ticari genişlemenin aynı ölçüde XRP talebine yansımayabileceği yönünde bir soru işareti oluşturuyor.

RLUSD’nin piyasa değeri Ağustos 2025 itibarıyla 611 milyon doların üzerine çıkmıştı. Sonraki dönemde de büyümesini sürdürdüğü belirtiliyor. Bu gelişme, RLUSD’nin Ripple ekosisteminde alternatif bir mutabakat aracı olarak daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.

Ripple, blokzincir tabanlı ödeme çözümleri geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. XRP ise bu yapının açık piyasada işlem gören yerel varlığı konumunda bulunuyor.

Düzenleyici cephede tablo netleşti

2025 yılında Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki hukuki süreç 125 milyon dolarlık uzlaşmayla sonuçlandı. Mahkeme, halka açık kripto para borsalarındaki programlı XRP satışlarının menkul kıymet teklifi sayılmadığına hükmetti. Buna karşılık Ripple’ın belirli kurumsal satışlarının menkul kıymet kurallarını ihlal ettiği karara bağlandı.

Bu karar, XRP’ye ABD’de birçok altcoine kıyasla daha net bir düzenleyici çerçeve kazandırdı. Ağ yönetiminde de daha dağıtık bir yapı dikkat çekiyor. Ripple’ın varsayılan güvenilir düğüm listesindeki 35 doğrulayıcıdan yalnızca birini işlettiği, yönetişim tarafında ise XRPL Foundation’ın daha belirgin rol üstlendiği görülüyor.

Yaklaşık 65,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle XRP, en büyük kripto varlıklar arasında yer alıyor. Bu büyüklük, ağın mevcut avantajlarının önemli bölümünün fiyatlamaya bir ölçüde yansımış olabileceğine işaret ediyor.