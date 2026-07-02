XRP son 7 gündür $1,05 çevresinde sıkışırken $1,12 seviyesi ilk direnç olarak öne çıkıyor

XRP son yedi gündür belirgin bir toparlanma işareti vermeden 1,05 dolar çevresinde dar bir bantta işlem görüyor. Daha önce de uzun düzeltme dönemlerinden geçen varlıkta bu kez dikkat çeken nokta, alıcıların düşüşü durdurmak için birkaç kez devreye girmesine karşın kalıcı bir destek zemininin oluşmaması oldu.

Teknik görünümde baskı sürüyor

Günlük grafik, satış yönlü görünümün halen ağır bastığına işaret ediyor. XRP, mart ile mayıs arasında oluşan alçalan üçgen yapısının aşağı yönlü kırılmasının ardından kayıplarını hızlandırdı ve sonrasında dar bir işlem aralığına sıkıştı. 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların tamamı mevcut fiyatın üzerinde yer alırken bu göstergelerin aşağı eğimli seyretmesi zayıf teknik yapıyı güçlendiriyor.

XRP’de görülen zayıf fiyat davranışı, yalnızca varlığa özgü bir kırılma sinyali üretmiyor. Daha geniş piyasa tablosunda risk iştahındaki daralma, büyük dijital varlıkların önemli bölümünü benzer bir baskı altında tutuyor.

Bu görünüm yalnızca XRP’ye özgü değil. Ethereum ve Bitcoin dahil olmak üzere birçok büyük altcoin ile ana kripto varlıkta da benzer yapısal sorunlar öne çıkıyor. Piyasada risk iştahının belirgin biçimde gerilemesi, yatırımcıların agresif alım stratejisinden daha savunmacı bir konumlanmaya yöneldiğini gösteriyor.

Piyasa genelindeki zayıflık etkili oluyor

Sermaye girişlerindeki yavaşlama, spekülatif işlemlerdeki azalma ve yatırımcıların tepki yükselişlerini takip etme isteğinin zayıflaması, dijital varlık piyasasının genelinde hissediliyor. Bu nedenle XRP’nin ivme kazanamaması, doğrudan projeye özgü bir sorun olarak okunmuyor. XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı ve sınır ötesi ödeme kullanım senaryosuyla öne çıkan bir kripto varlık olarak biliniyor.

Mini sözlük: Alçalan üçgen, fiyatın daha düşük tepeler oluştururken yataya yakın bir destek hattını test ettiği teknik formasyondur. Bu yapı aşağı yönlü kırıldığında satış baskısının arttığı değerlendirilir.

Teknik göstergeler yine de kısa vadeli bir tepki ihtimalini tamamen dışlamıyor. Göreceli Güç Endeksi, aşırı satım bölgesine yakın seyrini koruyor. Bu durum, satış baskısının zayıflamaya başlayabileceğine işaret edebilir. Kripto piyasasında benzer koşulların zaman zaman kısa süreli rahatlama yükselişlerinin öncesinde görüldüğü biliniyor.

Toparlanma için izlenen seviyeler

Buna karşın XRP’de olası bir toparlanmanın gücü, büyük ölçüde genel piyasa görünümüne bağlı kalmayı sürdürüyor. Bitcoin ve Ethereum’un dengelenmesi ve önemli direnç bölgelerini geri alması halinde, büyük ölçekli altcoinlere yeniden sermaye yönelmesi XRP açısından destekleyici olabilir.

Böyle bir senaryoda ilk kritik seviye 1,12 dolardaki 50 günlük hareketli ortalama olarak izleniyor. Bu bölgenin aşılması halinde 1,21 dolar ile 1,30 dolar aralığı daha güçlü direnç alanı olarak öne çıkıyor. Ancak şu aşamada büyük kripto varlıkların hiçbiri net bir trend dönüşünü teyit etmiş değil. İşlem hacmi halen satıcıların lehine görünürken piyasa duyarlılığı kırılganlığını koruyor.

Göreceli Güç Endeksi aşırı satım bölgesine yakın seyrediyor, ancak işlem hacmi henüz alıcıların kontrolü ele aldığını göstermiyor. Bu nedenle olası bir tepkinin kalıcı hale gelmesi için daha geniş piyasada güçlenme aranıyor.

Mevcut tablo, XRP’deki yedi günlük sıkışmanın daha geniş bir sektör sorununa işaret ettiğini gösteriyor. Varlık yeniden ivme kazanma potansiyelini korusa da bunun gerçekleşmesi için kripto para piyasasının genelinde daha güçlü ve daha istikrarlı bir toparlanma görülmesi gerekiyor.