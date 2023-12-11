Tether (USDT)

Tether’dan 161 Ethereum Cüzdanıyla İlgili Önemli Karar

Özet

  • Tether 161 Ethereum cüzdanını dondurdu.
  • Bu cüzdanların 11’inde USDT yer alıyor.
  • Hamle şirketin güvenlik konusuna verdiği önemin altını çiziyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Dünyanın en büyük stablecoin‘i USDT‘yi çıkaran Tether, güvenliği artırmayı ve olası kötüye kullanımı önlemeyi amaçlayan stratejik bir hamleyle, dün ABD’nin Yabancı Varlık Kontrolleri Ofisi (OFAC) listesindeki kişilerle ilişkili cüzdanları engelleyeceğini açıkladı. Tether, gelişen güvenlik endişelerine yanıt olarak token’larının bütünlüğünü proaktif olarak koruma taahhüdünü vurguladı.

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161 Ethereum Cüzdanının Dondurulması: Etkiyi ÇözmekEthereum’un Ötesinde USDT İhtimali

161 Ethereum Cüzdanının Dondurulması: Etkiyi Çözmek

Tether’in kararlı eylemi 161 Ethereum cüzdanının dondurulmasıyla sonuçlandı ve etkinin boyutu hakkında soru işaretleri yarattı. İlginç bir şekilde, bu cüzdanların 150’sinde şu anda USDT token’ı bulunmuyor. Bu cüzdanların daha önce USDT token’ları içerip içermediği belirsizliğini korurken, bu hareket Tether’in kapsamlı güvenlik önlemlerine olan bağlılığının altını çizdi.

USDT token’ları bulunan kalan 11 cüzdan arasında, 3 milyon 400 bin token’lık önemli bir varlık sadece bir adreste bulunuyor. Blockchain araştırmacısı ZachXBT’nin bu adresi yakın zamanda gerçekleşen Stake platformu saldırısıyla ilişkilendirmesi dikkat çekici. Cüzdan, dondurulmadan kısa bir süre önce önemli bir faaliyet göstermiş ve geçtiğimiz hafta boyunca çok sayıda işlem gerçekleştirmişti.

Buna ek olarak, 11 cüzdandan ikisinde yaklaşık 20 bin USDT bulunurken, üçüncüsünde yaklaşık 60 bin USDT gibi önemli bir varlık bulunuyor. Geri kalanlar ise daha küçük meblağlar içeriyor ve bir cüzdan donmuş USDT olarak yalnızca 16 sent tutuyor. Özellikle, dondurmadan bir gün önce THORChain’den 400 bin USDT’nin üzerinde para taşıyan bir cüzdan, yönlendirme cüzdanları Tether’in dondurmasından kaçtığı için fon izlenebilirliği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Ethereum’un Ötesinde USDT İhtimali

Dondurulmuş cüzdanların, potansiyel olarak Ethereum Layer 2 ağlarını içeren farklı zincirlerde USDT token’ları içerebileceği olasılığı ortaya çıktıkça, durumun karmaşıklığı daha da açığa çıkmakta. Polygonscan’de yapılan bir ön arama, Polygon‘da USDT içeren iki cüzdan ortaya çıkardı, ancak toplam varlıklar 10 bin USDT’nin biraz üzerindeydi.

Ancak, bu cüzdanlardan biri Ethereum‘un ana ağında da USDT tutuyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, Arbitrum ve Optimism’de yapılan aramalarda, yaptırım uygulananlar listesinde USDT bakiyesi olan herhangi bir cüzdan tespit edilemedi.

Tether’ın cüzdanları dondurma hamlesi, sağlam güvenlik uygulamalarına olan bağlılığıyla uyumlu bir adım. Ayrıca kripto para düzenlemelerinin gelişen ortamını ve dijital varlıkların güvenliğini sağlamak için kilit oyuncular tarafından alınan proaktif önlemleri yansıttı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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