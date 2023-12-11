Bitcoin ve Altcoin’lerde Kaldıraç Fırtınası! 300 Milyon Dolar Buhar Oldu, Şimdi Ne Olacak?

Geçtiğimiz hafta boyunca görülen büyük yükselişin ardından Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde yüzde 3’ün üzerinde sert bir düşüş oldu. En büyük kripto para Bitcoin, yüzde 7,5’e varan bir düşüşle 40 bin 521 dolara kadar çekildi ve sonrasında gelen alımlarla kayıplarının bir kısmının telafi etmesiyle verdiği kayıp yüzde 4’e düşürerek 42 bin dolar civarında işlem görmeye başladı. BTC ve altcoin’lerdeki son düşüşle 300 milyon dolar buhar oldu.

Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Düşüş ve 300 Milyon Dolarlık Fatura

Kripto veri platformu CoinGlass‘tan alınan verilere göre son dört saat içinde yaklaşık 300 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. Bitcoin’e kıyasla çok daha küçük hacimli altcoin piyasasında da büyük tasfiyeler söz konusu.

Bitcoin bu yıl, kripto para yatırımcılarının kapsamını genişletebilecek ABD’nin ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF’ler) SEC’ten onay çıkacağı beklentisiyle beslenen önemli bir ivme gördü. Buna ek olarak Fed’in önümüzdeki yıl olası faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlar da kripto para piyasasında yükselişe katkıda bulundu.

Kripto para piyasasının genelindeki yükselişle birlikte kaldıraçlı long (uzun) pozisyonların sayısı da büyük oranda artmış ve bu artış piyasa için tehlikeli bir noktaya gelmişti. Bloomberg’e konuşan Sidney merkezli Digital Asset Capital Management’ın kurucu ortaklarından Richard Galvin kaldıraç uyarısı yaparak “Piyasadaki kaldıraç önemli ölçüde arttı. Şu anki düşüş, herhangi bir temel haberle tetiklenmenin aksine piyasadaki kaldıracın azaltılması için geldi gibi görünüyor.” dedi.

Yatırımcılar ayrıca bu hafta ABD enflasyon verileri ve Fed‘in 2023 yılının son politika toplantısı da dahil olmak üzere birtakım önemli olaylara hazırlanıyor. Bu gelişmeler, potansiyel faiz indirimlerine ilişkin cesur spekülasyonların önünü ya kapatacak ya da daha da açacak olmasıyla oldukça kritik. IG Australia’da piyasa analisti olan Tony Sycamore, piyasadaki kar alımlarının mantıklı bir tepki olduğunu belirterek, 40 bin dolar ile 37 bin 500 dolar aralığına doğru olacak düşüşlerin, düşüşten yararlanmak isteyen alıcılardan yoğun ilgi görmesini beklediğini söyledi.

Altcoin’ler Daha Sert Düşüşle Karşı Karşıya

Öte yandan altcoin piyasasında son yedi gün içinde sert fiyat artışlarıyla güzel bir hafta geçirilmesinin ardından Bitcoin’deki son düşüşe paralel olarak kazançlarının önemli bir kısmı kaybedildi.

Ethereum (ETH), XRP (XRP), Polkadot (DOT) ve Avalanche (AVAX) gibi küçük altcoin’ler sert şekilde düştü. En büyük 100 altcoin’in durumunu yansıtan endeks yaklaşık yüzde 4’lük bir düşüş yaşayarak 22 Kasım’dan bu yana görülen en büyük düşüşü gördü. Altcoin kralı ETH yüzde 4’ün üzerinde düşerken Flow (FLOW), Cronos (CRO), Ape (APE), Theta Network (THETA), Tezos (XTZ), NEO (NEO), Toncoin (TON), Kava (KAVA) ve Pyth Network (PYTH) gibi çeşitli altcoin’ler yüzde 10’u aşan oranlarda düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.