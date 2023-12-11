54 Milyar Dolarlık Hack İddiası Kripto Piyasasını Karıştırdı! Açıklama Geldi

BNB Chain üzerinde gelişen merkezi olmayan bir borç verme piyasası olan Venus Protocol, hafta sonu yaşanan bir hack nedeniyle önemli bir kayıp yaşandığı iddialarını hızla çürüttü. Sosyal medyada dolaşan endişeleri ele alan protokol ekibi, iddia edilen 54 milyar dolarlık bir hack ile ilgili ilk raporları yalanlayarak olayın gerçek niteliğine açıklık getirdi.

Oracle Fiyat Arızası

Venus Protocol, başlangıçta büyük bir hack olarak algılanan olaya yanıt olarak, platformun aslında amaçlandığı gibi çalıştığını açıkladı. İddia edilen 54 milyar dolarlık hack konusunun, izole bir havuzdaki fiyat beslemelerinden sorumlu Binance Oracle tarafından tetiklenen kısa vadeli bir fiyat tutarsızlığı olduğu ortaya çıktı.

Venus Labs başkanı Brad Harrison konuyla ilgili bir açıklama yaparak, BNB’nin getiri sağlayan likit stake edilmiş bir versiyonu olan snBNB’nin fiyatını destekleyen oracle ile ilgili bir sorunun, yanlışlıkla 270 bin dolar değerinde varlığın ödünç alınmasına yol açtığını açıkladı.

Protokol bu tür durumları hafifletmek için oracle’ı uygulamaya koymuş olsa da, bu olay birden fazla fiyat beslemesi olmayan long odaklı varlıklarla ilgili zorlukların altını çizdi. Harrison sürekli iyileştirme ihtiyacını kabul ederek “Bu durumda, fiyat esnekliği için destek ekleyerek izole havuzlarda güvenliği artırmak için ileriye bakacağız.” dedi.

Proaktif Önlemler ve Geçici Olarak Durdurulan Piyasalar

Proaktif bir tutum sergileyen Venus Protocol, snBNB piyasasını ve benzer Binance Oracle yapılandırmalarını paylaşan diğer iki izole piyasayı geçici olarak durdurdu. Bu hamle, daha fazla komplikasyonun önlenmesini ve platformun bütünlüğünün sağlanmasını amaçlıyor Protokol ekibi, geçici duraklamanın ihtiyati bir önlem olduğunu vurgulayarak diğer havuzların etkilenmediğini belirtti.

Harrison ayrıca Binance Oracle ekibinin sorunu hızla tespit ettiğini ve düzelttiğini belirtti. Venus Protocol, kullanıcılara olayın münferit olduğu konusunda güvence vererek güvenli ve esnek bir merkeziyetsiz borç verme ekosistemini sürdürme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Ekip, devam eden çabalarının bir parçası olarak, bu tür ortamlarla ilişkili doğal risklerin farkında olduğunu belirterek izole havuzlarda güvenliği güçlendirme sözü verdi.

Merkezi olmayan finansın gelişen ortamında, bu gibi olaylar sağlam güvenlik önlemlerinin önemini vurguladı. Venus Protocol‘ün şeffaf iletişimi ve hızlı eylemleri, zorlukları derhal ele alma konusundaki kararlılığını gösterdi.

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