En büyük 15 kripto paradan biri ve direncin aşılması halinde fiyatın hızla 6 dolara kadar yükseldiğini görebiliriz. Bitcoin fiyatındaki dalgalanma birçok altcoinin yükseliş görünümünü tersine çevirdi. Şimdi daha derin dipler yapma ihtimaliyle yüzleşen çoğu kripto para heyecanla akşam açıklanacak kararı bekliyor. Ancak istisnalar da var.

Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT) fiyatı dördüncü kez önemli bir diyagonal direnç çizgisinden çıkamadı. Günlük grafikteki okumalar belirsiz olsa da kısa vadede yükseliş ihtimali var. Günlük grafikteki okumalar DOT fiyatının 23 Şubat’taki 7,90 dolarlık yıllık en yüksek seviyesinden bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştüğünü gösteriyor. Daha yakın zamanda bu çizgi 21 Temmuz’da bir redde neden oldu. Bu, yukarıda bahsedilen yılın en yüksek seviyesinden bu yana dördüncü ret oldu.

DOT fiyatı o zamandan beri düştü. Ancak, hala 5,20 dolarlık yatay destek alanının üzerinde işlem görüyor. Bu nedenle fiyat 5.20 dolar seviyesinin ve azalan direnç çizgisinin birleşimine çok yakın işlem görüyor. Hangisi önce kırılırsa gelecekteki trend yönünü o belirleyecek.

DOT Coin Grafik Yorum

Kısa vadede altı saatlik grafiğin okumaları biraz daha yükseliş eğiliminde. DOT fiyatı 7 Temmuz’dan bu yana yükselen bir üçgen içinde işlem görüyor. Yükselen üçgen bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilir, yani ondan bir kırılma daha büyük bir rallinin temelini oluşturabilir.

Şu anda DOT, üçgenin destek çizgisine çok yakın işlem görüyor. Bu nedenle, formasyonun doğru olduğu kanıtlanırsa, yakında keskin bir sıçrama gerçekleşecek ve sonunda bir kırılmaya yol açacaktır. Bu gerçekleşirse, uzun vadeli alçalan direnç hattından da bir kopuşa neden olacaktır. Sonuç olarak 6 dolara hızlı bir sıçrama en olası senaryo gibi görünüyor.

DOT Coin fiyatı için bu yükseliş tahminine rağmen fiyatın destek hattını kaybetmesi 4,8 dolara kadar düşüşe neden olabilir. Önümüzdeki saatlerde piyasa genelindeki durum DOT Coin özelindeki hareketi de şekillendirecek gibi görünüyor.