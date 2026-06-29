KayÄ±t Banner
Polkadot (DOT)

Polkadotâ€™ta kayÄ±p %98â€™i aÅŸtÄ±! GÃ¶zler ÅŸimdi bu kritik yÃ¼kseltmede neler yaÅŸanacaÄŸÄ±na Ã§evrildi?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Polkadot, KasÄ±m 2021â€™deki zirvesinden 0.80 dolar civarÄ±na inerek sert deÄŸer kaybÄ± yaÅŸadÄ±.
  • 📉 Crypto Patelâ€™in hesabÄ±nda, KasÄ±m 2021â€™deki 100 bin dolarlÄ±k DOT alÄ±mÄ± bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 1.459 dolara geriledi.
  • 🛠️ Polkadot ekibi, aÄŸÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± geniÅŸletmeyi amaÃ§layan JAM yÃ¼kseltmesi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
  • 👀 YatÄ±rÄ±mcÄ±lar, $DOT â€™ta fiyat toparlanmasÄ±ndan Ã§ok teknik yol haritasÄ±nÄ±n nasÄ±l ilerleyeceÄŸine odaklanÄ±yor.
GÃ¼venÃ§ KoÃ§kaya
GÃ¼venÃ§ KoÃ§kaya

Polkadot, 2021â€™deki boÄŸa piyasasÄ±ndan bu yana en sert deÄŸer kaybÄ± yaÅŸayan bÃ¼yÃ¼k kripto paralardan biri oldu. DOT fiyatÄ±, KasÄ±m 2021â€™de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 55 dolarlÄ±k zirveden 0.80 dolar civarÄ±na kadar gerileyerek yaklaÅŸÄ±k %98.54 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kaydetti. Bu tablo, piyasa coÅŸkusunun zirve yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde yapÄ±lan alÄ±mlarÄ±n riskini yeniden gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°Ã§indekiler
1 DOT fiyatÄ±ndaki sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ dikkat Ã§ekiyor
2 JAM yÃ¼kseltmesi aÄŸÄ±n kullanÄ±m alanÄ±nÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±yor

DOT fiyatÄ±ndaki sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ dikkat Ã§ekiyor

Kripto analisti Crypto Patelâ€™in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± hesaplamaya gÃ¶re, KasÄ±m 2021â€™de DOTâ€™un tepe seviyesinden 100 bin dolarlÄ±k alÄ±m yapan bir yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 1.459 dolara inmiÅŸ durumda. Bu Ã¶rnek, son birkaÃ§ yÄ±lda yaÅŸanan deÄŸer erimesinin boyutunu aÃ§Ä±k biÃ§imde ortaya koyuyor.

DOT, 2020â€™de piyasaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aylÄ±k grafikte gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yÃ¼kseliÅŸ sergilemiÅŸ, Ã¶zellikle parachain aÃ§Ä±k artÄ±rmalarÄ±na yÃ¶nelik ilgi ve genel piyasa rallisinin desteÄŸiyle KasÄ±m 2021â€™de tarihi zirvesine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak sonraki dÃ¶nemde eÄŸilim tersine dÃ¶ndÃ¼ ve fiyat daha dÃ¼ÅŸÃ¼k dipler ile daha dÃ¼ÅŸÃ¼k tepeler Ã¼reten uzun soluklu bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kanalÄ±na girdi.

KasÄ±m 2021â€™deki zirvede 100 bin dolarlÄ±k DOT yatÄ±rÄ±mÄ± bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 1.459 dolara gerilemiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor; bu da varlÄ±k deÄŸerinin yaklaÅŸÄ±k %98.54â€™lÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n silindiÄŸine iÅŸaret ediyor.

Daha Ã¶nce gÃ¼Ã§lÃ¼ destek olarak izlenen 4.00 ile 4.20 dolar aralÄ±ÄŸÄ± ise artÄ±k Ã¶nemli bir direnÃ§ bÃ¶lgesi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. FiyatÄ±n 0.80 dolar Ã§evresinde dengelenme Ã§abasÄ± gÃ¶stermesi, tek baÅŸÄ±na kalÄ±cÄ± bir toparlanmanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermiyor. OlasÄ± bir gÃ¼Ã§lenme iÃ§in daha yÃ¼ksek diplerin oluÅŸmasÄ±, hareketli ortalamalarÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± ve ana direnÃ§ seviyelerinin kÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor.

JAM yÃ¼kseltmesi aÄŸÄ±n kullanÄ±m alanÄ±nÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±yor

Fiyat performansÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± tatmin etmese de Polkadot geliÅŸtiricileri, aÄŸÄ±n teknik kapasitesini geniÅŸletmeyi hedefleyen JAM protokolÃ¼ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Polkadot, farklÄ± blok zincirlerini birbirine baÄŸlamayÄ± amaÃ§layan Ã§ok zincirli bir aÄŸ olarak biliniyor.

JAM ile Polkadot aÄŸÄ±nÄ±n, parachain gÃ¼venliÄŸini korurken uygulamalarÄ± doÄŸrudan kendi altyapÄ±sÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabilmesi hedefleniyor. Bu yapÄ±nÄ±n akÄ±llÄ± sÃ¶zleÅŸmeler, yapay zeka ajanlarÄ±, medya uygulamalarÄ± ve diÄŸer iÅŸlem tÃ¼rlerini paralel biÃ§imde desteklemesi planlanÄ±yor.

Mini sÃ¶zlÃ¼k: JAM, Polkadot ekosisteminde aÄŸÄ±n yalnÄ±zca parachain gÃ¼venliÄŸi sunan bir yapÄ±dan Ã§Ä±kÄ±p daha genel amaÃ§lÄ± hesaplama iÅŸlemlerini de yÃ¼rÃ¼tebilmesini hedefleyen teknik mimariyi ifade ediyor. Parachain ise Polkadotâ€™a baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan ve ana aÄŸÄ±n gÃ¼venliÄŸinden yararlanan baÄŸÄ±msÄ±z blok zincirleri iÃ§in kullanÄ±lan terimdir.

Polkadot ekibi, JAMâ€™in yalnÄ±zca parachain gÃ¼venliÄŸine odaklanmak yerine aÄŸ Ã¼zerindeki hesaplama talebini artÄ±rarak DOT ekonomisini destekleyebileceÄŸini belirtiyor. Bu yÃ¼kseltmenin operasyon maliyetlerini yaklaÅŸÄ±k %40 azaltmasÄ±nÄ±n ve aÄŸdaki geliÅŸtirme faaliyetlerini hÄ±zlandÄ±rmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade ediliyor.

Buna karÅŸÄ±n fiyat cephesinde yÃ¶n deÄŸiÅŸiminin teyit edilmesi iÃ§in teknik gÃ¶stergelerde daha net iyileÅŸme gÃ¶rÃ¼lmesi gerekecek. Mevcut gÃ¶rÃ¼nÃ¼mde yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ uzun vadeli yol haritasÄ±nÄ± izlerken, piyasa kÄ±sa vadede DOTâ€™un kritik direnÃ§ seviyelerine verilecek tepkiye odaklanmÄ±ÅŸ durumda.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarÄ±mÄ±zdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu iÃ§erikte yer alan bilgiler yatÄ±rÄ±m tavsiyesi deÄŸildir. Kripto para birimlerinin yÃ¼ksek volatilite ve dolayÄ±sÄ±yla risk iÃ§erdiÄŸini lÃ¼tfen unutmayÄ±n. YatÄ±rÄ±m kararlarÄ±nÄ±zÄ±, kendi araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±z ve risk deÄŸerlendirmeleriniz doÄŸrultusunda vermeniz Ã¶nerilir. AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgilendirme iÃ§in Trust Center sayfamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi Ã§ekebilir

Polkadotâ€™ta 48 saatlik staking hamlesi gÃ¼ndemde! DOT sahiplerini hangi deÄŸiÅŸiklikler bekliyor?

Polkadot fiyatÄ± 24 saatte %1,17 dÃ¼ÅŸerek 0,9630 dolara geriledi

Goldman Sachs, hiperskaler ÅŸirketlerin 2026’da faaliyet nakit akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n %98’ini yatÄ±rÄ±ma ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

S&P 500 kÄ±sa sÃ¼reli zirvenin ardÄ±ndan 7.350â€™ye geriledi

Polkadot fiyatÄ± 2026â€™da 2,01 dolar, 2032â€™de ise 18,44 dolar hedefleriyle analiz edildi

O Altcoin Ä°Ã§in KÃ¶tÃ¼ GÃ¼nler Bitiyor Mu? Ã–nemli Sinyal GÃ¶rÃ¼ldÃ¼, Hedef 15 Dolar!

Altcoin Polkadot’ta Arz AtaÄŸÄ±: DOT Coin’e 2.1 Milyar SÄ±nÄ±rÄ± Getirildi

Bu Haberi PaylaÅŸ
GÃ¼venÃ§ KoÃ§kaya
By GÃ¼venÃ§ KoÃ§kaya
TÄ±p Doktoru, SaÄŸlÄ±k Ekonomisti, Kriptopara YatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ± ve Melek YatÄ±rÄ±mcÄ±
Bir Ã–nceki YazÄ± Cardano aÄŸÄ±nda Ã¼cretler 0.05 dolara indi! Kurumsal ilgi iÃ§in yeni sayfa mÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor?
Bir Sonraki YazÄ± SUI iÃ§in $9 hedefi gÃ¼ndeme gelirken, analistler $0.55 ile $0.65 aralÄ±ÄŸÄ±nÄ± kritik destek olarak izliyor
Yorum YazÄ±n

BÄ°ZÄ° TAKÄ°P EDÄ°N

Son Haberler

SUI iÃ§in $9 hedefi gÃ¼ndeme gelirken, analistler $0.55 ile $0.65 aralÄ±ÄŸÄ±nÄ± kritik destek olarak izliyor
SUI
Cardano aÄŸÄ±nda Ã¼cretler 0.05 dolara indi! Kurumsal ilgi iÃ§in yeni sayfa mÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor?
Cardano (ADA)
ONDO kritik eÅŸiÄŸe dayandÄ±! Tokenize ETF pazarÄ±ndaki hakimiyet neyi iÅŸaret ediyor?
ONDO
BNBâ€™de kritik seviye kÄ±rÄ±ldÄ±! 541 dolarÄ±n altÄ± iÃ§in neden alarm veriliyor?
BINANCE COIN (BNB)
XLMâ€™de kritik eÅŸik korunuyor! YÃ¼kseliÅŸ senaryosunda hangi seviyeler Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor?
Stellar (XLM)
Lost your password?