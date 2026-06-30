SUI için $9 hedefi gündeme gelirken, analistler $0.55 ile $0.65 aralığını kritik destek olarak izliyor

Sui ekosisteminin yerel tokeni SUI, son dönemde yeniden piyasanın odağına girdi. Bazı piyasa gözlemcileri, Layer 1 ağının tokeninde uzun vadeli bir toparlanmanın temellerinin oluşabileceğine işaret ediyor. Fiyat önceki zirvelerinin belirgin biçimde altında kalsa da, grafiklerde düzeltme sürecinin birikim evresine kayıyor olabileceği değerlendiriliyor.

Fiyat görünümünde destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor

Sui Community ekibi, SUI fiyatının uzun vadede bir gün 9 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ekip, ara hedefler olarak ise 2.80 dolar ve 4.50 dolar seviyelerini öne çıkardı. Bu değerlendirme, mevcut fiyat hareketinin yalnızca kısa vadeli dalgalanmalarla sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor.

Haftalık grafikte SUI, 2024 yılının büyük bölümünde taban oluşturduktan sonra güçlü bir yükseliş sergilemiş ve 2025 içinde 5 dolara yaklaşmıştı. Ancak bu hareketin ardından sert bir geri çekilme yaşandı ve önceki kazanımların önemli kısmı silindi. Böylece fiyat, alıcıların daha önce devreye girdiği bölgelere döndü.

Sui Community ekibi, SUI için 2.80 dolar ve 4.50 dolar ara hedeflerinin izlenmesi gerektiğini, daha uzun vadede ise 9 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Analizde 0.55 ile 0.65 dolar aralığı güçlü destek bölgesi olarak öne çıktı. İlk önemli direnç seviyesi 1.90 dolar olarak gösterilirken, sonraki direnç alanları 2.70 ile 3.10 dolar ve 4.40 ile 4.70 dolar bantlarında sıralandı. Bu bölgelerin aşılması halinde 8 ile 9 dolar aralığına doğru yeni bir hareket alanı oluşabileceği belirtiliyor.

Winner takma adlı başka bir analist ise SUI’nin 0.80 ile 1.00 dolar aralığında bir alım bölgesinde bulunduğunu savunuyor. Analiste göre 3 dolar ile 5.50 ve 6 dolar bandı direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması halinde 15 ile 17 dolar aralığı da tartışmaya açılabilir.

Ağdaki yapısal değişim dikkat çekiyor

Fiyat beklentilerinin yanında, Sui ağındaki teknik ve kurumsal gelişmeler de dikkat çekiyor. OGAudit Web3 Research, Sui’nin artık yalnızca yüksek performanslı bir blokzincir olarak değil, yapay zeka destekli finansal faaliyetlerle kurumsal benimsemeyi bir araya getirmeyi hedefleyen bir değer ağı olarak konumlandığını aktardı. Sui, nesne tabanlı mimarisiyle işlemleri paralel biçimde işleyebilen bir Layer 1 ağ olarak biliniyor.

Mini sözlük: İşlem kesinliği, bir transferin geri döndürülemez hale gelmesi için gereken süreyi ifade eder. Metinde geçen 500 milisaniyelik kesinlik süresi, ağda işlemlerin çok kısa sürede tamamlanabildiğini gösterir.

OGAudit Web3 Research, Sui’nin yüksek işlem kapasitesine sahip bir Layer 1 ağından, yapay zeka odaklı işlem akışları ile kurumsal finansı buluşturmaya çalışan bir yapıya evrildiğini vurguluyor.

Araştırmaya göre Mayıs 2026 döneminde ağdaki işlemlerin en büyük kaynağı otonom yapay zeka ajanları oldu. Raporda, yaklaşık 500 milisaniyelik işlem kesinliğinin bu artışta etkili olduğu kaydedildi. Kurumsal tarafta ise Sui Dollar ve Ethena sentetik varlıkları üzerinden genişleme çabalarının sürdüğü belirtildi.

Riskler arasında kesinti ve token kilit açılışları bulunuyor

Olumlu beklentilere karşın bazı riskler de masada kalmayı sürdürüyor. Olası tekrar eden ağ kesintileri ile token kilit açılışlarının ek satış baskısı yaratabileceği ifade ediliyor. Dolaşımdaki arzın 4.02 milyar adet, piyasa değerinin ise 2.76 milyar dolar seviyesinde bulunduğu belirtildi. Önümüzdeki dönemde fiyatın yönü açısından kritik desteklerin korunması ve ana direnç bölgelerinin aşılması belirleyici olacak.