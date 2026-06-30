JPMorgan, Kinexys blokzincir ağında desteklenen para birimi sayısını 8’e çıkardı

ABD’nin önde gelen bankalarından JPMorgan, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmayı hedefleyen Kinexys blokzincir platformunda destek verdiği para birimi sayısını sekize yükseltti. Banka, mevcut ABD doları, euro ve İngiliz sterlinine ek olarak Avustralya doları, Hong Kong doları, Japon yeni, Çin renminbisi ve Singapur dolarını sisteme dahil etti.

Tokenize mevduat ağı büyüyor

Yeni eklenen beş para birimi, Kinexys’in Blockchain Deposit Account ağına katıldı. Bu yapı içinde kurumsal müşteriler, banka mevduatlarını tokenize edilmiş biçimde tutabiliyor ve JPMorgan’ın işlettiği blokzincir üzerinde transfer edebiliyor. Banka, ağın bugüne kadar 4 trilyon doların üzerinde işlem gerçekleştirdiğini, günlük işlem hacminin ise 7 milyar doları aştığını açıkladı.

Platformda kripto para kullanılmıyor. Müşteriler nakdi doğrudan JPMorgan’a yatırıyor, bu mevduatlar blokzincir üzerinde dijital olarak temsil ediliyor ve mutabakat işlemleri ağ içinde neredeyse anlık tamamlanıyor. Tüm süreç, düzenlemeye tabi bankacılık sistemi içinde yürütülüyor.

JPMorgan, kurumsal müşterilerin nakitlerini doğrudan bankaya yatırdığını, bu varlıkların blokzincir üzerinde dijital karşılıklarla temsil edildiğini ve işlemlerin düzenlenmiş bankacılık çerçevesi içinde çok kısa sürede sonuçlandığını aktarıyor.

İlk kullanıcılar devreye alındı

Uluslararası işletme ödemeleri alanında faaliyet gösteren finans teknolojisi şirketi Payoneer, hizmetin Avustralya doları ayağını kullanan ilk şirketler arasında yer alacak. Payoneer, platformu sınır ötesi ödeme mutabakatı ve farklı pazarlar arasında fon aktarımı için kullanmayı planlıyor. Payoneer, şirketler için küresel ödeme altyapısı sunan bir finans teknolojisi kuruluşu olarak biliniyor.

Japon enerji şirketi JERA’nın ticaret kolu olan JERA Global Markets da yeni eklenen Japon yeni seçeneğini kullanan ilk müşteri olacağını duyurdu. Enerji ticareti yapan şirketler, farklı zaman dilimleri arasında yüksek tutarlı transferleri dar zaman aralıklarında gerçekleştirmek zorunda kaldığı için günün her saatinde likiditeye erişim operasyonel açıdan önem taşıyor.

JERA Global Markets, Japon yeni desteğini kullanan ilk müşteri olacağını duyururken, farklı saat dilimlerinde büyük tutarlı fon hareketlerinin kesintisiz likiditeye erişimi daha önemli hale getirdiğine işaret etti.

Kinexys’in altyapısı ve önceki adı

JPMorgan bu ağ yapısını ilk olarak Onyx adıyla kurmuş, platformun adı Kasım 2024’te Kinexys olarak değiştirilmişti. Banka ayrıca JPM Coin veya kısa adıyla JPMD adlı, ABD doları cinsinden bir mevduat tokeni de işletiyor. JPMorgan, bu ürünün düzenlenmiş banka yükümlülüğü niteliği taşıdığını ve bir stabilcoin olarak sınıflandırılmadığını belirtiyor.

Mini sözlük: Mevduat tokeni, bankada tutulan gerçek mevduatın dijital temsili olarak kullanılan varlıktır. Stabilcoinden farklı olarak bu yapı doğrudan bankanın bilançosundaki yükümlülüğe dayanır ve genellikle düzenlenmiş bankacılık çerçevesi içinde çalışır.

JPM Coin’in, Coinbase’in Ethereum ikinci katman ağı Base üzerinde kullanıma alındığı belirtildi. Banka ayrıca Canton Network entegrasyonunun 2026 sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Bunun yanında JPMorgan, Ethereum üzerinde MONY ve JLTXX kodlarıyla tokenize para piyasası fonlarını da devreye aldı.